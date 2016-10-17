عملیات آسفالت کنارگذر شرقی شهرکرد آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شهرداری شهرکرد، نورالله غلامیان دهکردی اظهار داشت: این محور ارتباطی به طول سه کیلومتر هم اکنون از میدان میوه و تره بار تا میدان دانشگاه آزاد در مرحله ی آسفالت ریزی است که به زودی بهره برداری می شود.

وی گفت: بیش از پنج هزار تن آسفالت با اعتباری افزون بر شش میلیارد ریال از محل اعتبارات داخلی شهرداری شهرکرد در این مسیر تولید و پخش می شود.

شهردار شهرکرد بیان کرد: ابتدای امسال نیز فاز دوم این کنارگذر از محل دانشگاه آزاد تا آرامستان جدید آسفالت شد.

غلامیان دهکردی بیان داشت: با بهره برداری از کنارگذر شرق و شمالی شهرکرد، میدان قمربنی هاشم (ع) این شهر به آرامستان جدید و جاده سامان متصل خواهد شد.