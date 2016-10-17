  1. استانها
  2. چهارمحال و بختیاری
۲۶ مهر ۱۳۹۵، ۱۶:۵۴

شهردار شهرکرد:

عملیات آسفالت کنارگذر شرقی شهرکرد آغاز شد

عملیات آسفالت کنارگذر شرقی شهرکرد آغاز شد

شهرکرد- شهردار شهرکرد از آغاز عملیات آسفالت محور کنارگذر شرقی و شمالی شهرکرد مرکز استان چهارمحال و بختیاری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شهرداری شهرکرد، نورالله غلامیان دهکردی اظهار داشت: این محور ارتباطی به طول سه کیلومتر هم اکنون از میدان میوه و تره بار تا میدان دانشگاه آزاد در مرحله ی آسفالت ریزی است که به زودی بهره برداری می شود.

وی گفت: بیش از پنج هزار تن آسفالت با اعتباری افزون بر شش میلیارد ریال از محل اعتبارات داخلی شهرداری شهرکرد در این مسیر تولید و پخش می شود.

شهردار شهرکرد بیان کرد: ابتدای امسال نیز فاز دوم این کنارگذر از محل دانشگاه آزاد تا آرامستان جدید آسفالت شد.

غلامیان دهکردی بیان داشت: با بهره برداری از کنارگذر شرق و شمالی شهرکرد، میدان قمربنی هاشم (ع) این شهر به آرامستان جدید و جاده سامان متصل خواهد شد.

کد مطلب 3798324

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها