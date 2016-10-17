رسالت بسیج ایجاد تحقق فضای اقتصاد مقاومتی است

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی سپاه فجر فارس، سردار نعمان غلامی دوره آموزشی مسئولان بسیج سازندگی جنوب کشور، گفت: حضور در عرصه های سازندگی، محرومیت زدایی و اشتغالزایی در این برهه از انقلاب اسلامی یک توفیق بسیارارزشمند در امتداد راه شهداست.

وی ادامه داد: آنچه در وقایع منطقه می بینیم، توطئه های استکبار جهانی و تحریم ها همه برای جلوگیری از بروز تاثیرگذار کارآمدی نظام اسلامی است.



رئیس سازمان بسیج سازندگی فارس با بیان اینکه مردم با نگاه ارزشی و رویکرد انقلابی وارد عرصه اقتصاد شوند، گفت: رسالت مهم بسیج گفتمان سازی و ایجاد فضای تحقق اقتصاد مقاومتی در جامعه است، از ظرفیت های رسانه برای انتشار تجارب و معرفی الگوهای موفق اقتصاد مقاومتی استفاده شود.

سردار غلامی با اشاره به اینکه حجم ضایعات محصولات کشاورزی در کشور زیاد است، گفت: بر اساس طرح سازمان بسیج در سال جاری در هر شهرستان یک صنعت تبدیلی بر محور یک محصول دارای ضایعات ایجاد می شود.

وی یادآور شد: با ایجاد صنایع تبدیلی علاوه بر کاهش ضایعات محصولات کشاورزی، سود حاصل از فرآوری محصولات خام که نصیب واسطه ها می شد به خود تولیدکننده خواهد رسید، سپس با ترویج و توسعه این الگو در سطح شهرستان و کشور، قطب صنایع تبدیلی ایجاد می شود.

وی با بیان اینکه اردوهای محرومیت زدایی «جهادگران رضوی» در سال جاری برگزار می شوند، گفت: در سال جاری اردوهای جهادی محرومیت زدایی با همکاری آستان قدس رضوی تحت عنوان جهادگران رضوی در نقاط محروم کشور برگزار می شوند.

رئیس سازمان بسیج سازندگی کشور با تاکید بر لزوم توجه به کیفیت در اجرای پروژهای محرومیت زدایی، گفت: یکی از برنامه های سازمان بسیج سازندگی کشور افزایش گروه های جهادی از ۳۵۰۰ به ۵۵۰۰ تا پایان سال جاری است.