نگاه تک بخشی برای پیشرفت شهرستان قرچک حذف شود

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود مرسلپور ظهر دوشنبه در دهمین جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی شهرستان قرچک که با حضور مسئولان و فعالان تولیدی و صنعتی برگزار شد، اظهار داشت: ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در شهرستان قرچک به دنبال رفع موانع تولید و رونق اقتصادی در شهرستان است.

فرماندار شهرستان قرچک افزود: در جلسات ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی شهرستان، مشکلات واحدهای تولیدی در بخش های مختلف مورد بررسی و راهکاری های رفع آن تعیین می شود.

وی با اشاره به مصوبات مختلف ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در شهرستان قرچک ادامه داد: تلاش شده که از ظرفیت ها و پتانسیل های مختلف شهرستانی برای رونق اقتصادی و حل مشکلات واحدهای تولیدی استفاده شود و خوشبختانه مصوبات این ستاد دارای بازخوردهای مثبتی بوده است.

فرماندار شهرستان قرچک اضافه کرد: امروز حمایت از واحدهای تولیدی و فعالان این عرصه یک نیاز و ضرورت محسوب می شود که مقام معظم رهبری نیز بر آن تأکید دارند.

وی نگاه تک بخشی را یک آفت برای شهرستان عنوان کرد و گفت: نباید برای پیشرفت و توسعه شهرستان قرچک، نگاه تک بخشی داشته باشیم و باید در این عرصه به صورت واحد و هماهنگ حرکت کنیم.

فرماندار شهرستان قرچک یادآور شد: مصوبات ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی باید از سوی مسئولان ادارات و اعضای ستاد با جدیت پیگیری و جنبه اجرایی و عملیاتی پیدا کند.