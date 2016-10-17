به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا صالحی بعدازظهر دوشنبه در آیین افتتاح ۵۰ پروژه آموزشی، فرهنگی و ورزشی بجنورد که با حضور وزیر آموزشوپرورش انجام شد، اظهار کرد: طی سفر مقام معظم رهبری و سفر دولت تدبیر و امید به خراسان شمالی تعهداتی خوبی ایجاد شد که تاکنون ۵۵ درصد از تعهدات سفر رهبری و ۵۰ درصد از تعهدات سفر دولت تدبیر در استان اجراشده است.
صالحی افزود: افتتاح ۵۰ پروژه فرهنگی، آموزشی و ورزشی بااعتباری بالغبر ۲۶ میلیارد تومان آماده بهرهبرداری شده است.
وی تصریح کرد: آموزشوپرورش و معلمان نقش به سزایی در رشد جامعه دارند و حفظ نظام اسلامی به برکت حضور این عزیزان است.
استاندار خراسان شمالی بابیان اینکه یکی از آثار مهم آموزشوپرورش انتقال ارزشها به نسلهای جدید است بیان داشت: ارج نهادن و استمرار راه شهیدان یکی از رفتارهایی است که امروزه به برکت این نهاد در دانش آموزان نمایان است.
صالحی عنوان کرد: آموزش سیری مشخص دارد اما پرورش در رفتار افراد قابلمشاهده است.
وی اظهار کرد: با توجه به اهمیت آموزشوپرورش باید پروژههای آموزشی خراسان شمالی را در اولویت طرحهای عمرانی قرار دهیم.
افتتاح ۱۶۸ کلاس درس جدید در خراسان شمالی
مدیرکل آموزشوپرورش خراسان شمالی نیز در این آیین با اشاره به اینکه به برکت سفر مقام معظم رهبری و دولت تدبیر وامید به استان سال گذشته شاهد افتتاح ۱۴۲ کلاس درس بودهایم گفت: امسال نیز از محل سفر مقام معظم رهبری و هیئت دولت تدبیر و امید شاهد افتتاح ۱۶۸ کلاس درس در قالب ۵۰ پروژه و سالن ورزشی استاندارد در استان هستیم.
براتعلی حاتمی اظهار کرد: این پروژهها بااعتباری بالغبر ۲۶۴ میلیارد ریال و با زیربنای ۲۲ هزار مترمربع ساختهشده است.
به گزارش خبرنگار مهر، این مراسم در محل نخستین مجموعه ورزشی استاندارد ورزشی خراسان شمالی در بجنورد بهصورت متمرکز افتتاح شد.
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