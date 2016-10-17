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۲۶ مهر ۱۳۹۵، ۱۷:۱۱

سرپرست پارک علم و فناوری خراسان جنوبی معرفی شد

سرپرست پارک علم و فناوری خراسان جنوبی معرفی شد

بیرجند- طی حکمی از سوی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، محمدعلی ناصری به عنوان سرپرست پارک علم و فناوری خراسان جنوبی معرفی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پارک علم و فناوری خراسان جنوبی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با صدور حکمی محمد علی ناصری را به عنوان سرپرست پارک علم و فناوری خراسان جنوبی منصوب کرد.

در بخشی از حکم فرهادی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری خطاب به ناصری سرپرست پارک علم و فناوری خراسان جنوبی آمده است: امید است با توکل به خداوند سبحان، ماموریت و وظایف سرپرستی پارک علم و فناوری خراسان جنوبی را بر پایه قوانین، سیاست‌ها و برنامه‌های مصوب به انجام رسانید.

شایسته است با پیروی از آموزه‌های اسلامی، مبانی علمی، راهبردهای دولت و جلب همکاری همه مدیران و کارکنان گرامی، نقشی شایسته در تحقق اهداف نظام علم و فناوری و نقش آفرینی آن در اقتصاد دانش بنیان و تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی ایفا نمایید.

همچنین وزیر علوم در نامه جداگانه‌ای از خدمات محمدرضا دوستی رئیس سابق پارک علم و فناوری خراسان جنوبی تجلیل کرده است.

محمد علی ناصری عضو هیئت علمی گروه مهندسی شیمی دانشکده علوم دانشگاه بیرجند با مرتبه استاد است.

کد مطلب 3798338

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