سرپرست پارک علم و فناوری خراسان جنوبی معرفی شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پارک علم و فناوری خراسان جنوبی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با صدور حکمی محمد علی ناصری را به عنوان سرپرست پارک علم و فناوری خراسان جنوبی منصوب کرد.

در بخشی از حکم فرهادی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری خطاب به ناصری سرپرست پارک علم و فناوری خراسان جنوبی آمده است: امید است با توکل به خداوند سبحان، ماموریت و وظایف سرپرستی پارک علم و فناوری خراسان جنوبی را بر پایه قوانین، سیاست‌ها و برنامه‌های مصوب به انجام رسانید.

شایسته است با پیروی از آموزه‌های اسلامی، مبانی علمی، راهبردهای دولت و جلب همکاری همه مدیران و کارکنان گرامی، نقشی شایسته در تحقق اهداف نظام علم و فناوری و نقش آفرینی آن در اقتصاد دانش بنیان و تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی ایفا نمایید.

همچنین وزیر علوم در نامه جداگانه‌ای از خدمات محمدرضا دوستی رئیس سابق پارک علم و فناوری خراسان جنوبی تجلیل کرده است.

محمد علی ناصری عضو هیئت علمی گروه مهندسی شیمی دانشکده علوم دانشگاه بیرجند با مرتبه استاد است.