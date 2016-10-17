آماده همکاری باتمام شهرها درتمام سطوح برای رسیدن به دنیایی بهتریم

به گزارش خبرگزاری مهر، سخنرانی شهرام گیل آبادی، رییس مرکز ارتباطات و امور بین الملل شهرداری تهران که در این اجلاس به نمایندگی از شهردار پایتخت جمهوری اسلامی ایران شرکت کرده است، مورد استقبال حضار قرار گرفت.

متن سخنان وی به شرح زیر است:

«خانم ها و آقایان

مایلم سلام تهران شهر تمدن های بشری و شهر اندیشه های پیشرو با ۷۰۰۰سال قدمت بشری، شهر دوستی ها را خدمت شما ابلاغ کنم.

سلام!

ابتدا از شهردار محترم کیتو و مردم عزیز اکوادور برای میزبانی شان تشکر می کنم. در خیابان های کیتو مردمی خونگرم و دوست داشتنی را دیدم که علاقه مندم پیام دوستی مردم تهران و کشورم ایران را با صدای بلند با صمیمیت به صمیمیت آنها ابلاغ کنم و همین طور از برگزارکنندگان تشکر کنم.

مردم هم بدانند کسی نمی تواند عاشق شهرش نباشد و شهردار شود. پس شهرداران عاشق مردم و شهرشان هستند. بنابراین سعی می کنیم شهری زیبا برای آینده را به وجود بیاوریم.هپیتات ۳ را باید به سمت هدف سازمان ملل هدایت کرد که چیزی جز گفت و گوی حکیمانه اندیشه ها و فرهنگ ها برای آینده بهتر نیست. بدون شک شهرها برای انسان ها باید ساخته شود و جهان برای تمدن انسانی، پس باید در کنار هم قرار بگیریم تا بدون تبعیض در فضایی برابر آینده ای بهتر را برای بشر شکل دهیم.

سعدی شیرازی حکیم و شاعر ایرانی می گوید:

بنی آدم اعضای یک پیکرند/که در آفرینش زیک گوهرند

چو عضوی به درد آورد روزگار/ دگر عضوها را نماند قرار

تهران آمادگی همکاری در تمام سطوح برای رسیدن به دنیایی بهتر را دارد. ما با کمک یکدیگر باید محیط زیستی بهتر و آسایش و آرامش را برای شهروندان خود بسازیم. تجربیات امروز تهران با تمام دستاوردهای بی نظیرش که در اجلاس متروپلیس و یو.سی.ال.جی مورد تقدیر قرار گرفت، مربوط به همه جوامع بشری است. مردم و مدیریت شهری تهران آمادگی در اختیار گذاشتن این دستاوردها را به جامعه بشری دارند. دنیای امروز دنیای تعامل و همکاری است. دنیای امروز دنیای آینده است. بیایید با هم دنیایی برتر را برای شهروندان این دهکده جهانی بسازیم. تهران مایل است به همه شهرهای دنیا و همه شهروندان جهان دست دوستی بدهد.

همه شما را به شهرسرسبز و زیبای تهران، با مردمی مهمان نواز برای گفت و گو درباره ساختن آینده ای بهتر دعوت می کنم.»

براساس این گزارش در این مراسم دبیرکل سازمان ملل، رییس مجمع عمومی سازمان ملل، شهردار کیتو، وزیر مسکن اکوادور، رییس یو.ان.هپیتات و شهرداران شهرهای برلین، بارسلون، سئول، مونترال، استانبول و بوینرس آیرس نیز به سخنرانی پرداختند.