به گزارش خبرنگار مهر، شهیندخت مولاوردی ظهر دوشنبه در همایش امور زنان و خانواده و بانوان فعال استان خراسان رضوی که در برج سپهر بانک صادرات مشهد برگزار شد، با بیان اینکه زنان در عرصههای مختلف کشور دستاوردهای روشنی را به مرحله ظهور رسانیدهاند، اظهار کرد: اکنون در حال پرداختن به چالشهای مربوط به حوزه زنان هستیم و هماندیشی برای برونرفت این وضعیت نیز خواهیم داشت.
وی افزود: امیدواریم در سطح ملی نیز بتوانیم از این مباحث استفاده کنیم تا بهره لازم برای پیشرفت برنامهها را داشته باشیم و باقی مسائل نیز بررسی شوند.
معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده با اشاره به اینکه در چند روز اخیر، روز جهانی زنان روستایی، روز جهانی غذا و روز جهانی کاهش فقر را داشتهایم، گفت: این سه روز به صورت متوالی حاوی یک پیام که زنان روستایی در کاهش فقر میتوانند نقش موثر و پویایی را ایفا کنند، است.
وی با بیان اینکه برای جلب توجه به این موضوع، برنامهریزیهای متعددی در سطح جهانی شده است، اضافه کرد: جایگاه و سهمی که زنان روستایی در تولید محصولات کشاورزی داشتهاند بسیار بالا است و حدود ۷۰ درصد فعالیتهای کشاورزی را زنان انجام میدهند، همچنین در این راستا در دو سال گذشته به شورای فرهنگی عمومی پیشنهاد روزی در تاریخ ایران با عنوان زنان روستایی دادهایم که متاسفانه هنوز رای نیاورده است.
مولاوردی در رابطه با ضرورتها، الزامات، بایدها و نبایدهای موجود در مبحث زنان، عنوان کرد: یک ریل گذاری درست و مقدمهای برای برنامههای آینده در مسیر حرکت حوزه زنان و خانواده را مدنظر قرار دادهایم.
وی با بیان اینکه اهمیت دادن به جایگاه زنان دارای بازخورد فراوانی است، همچنین غفلت در امور زنان به عنوان عوامل تولید، آسیب زا خواهد بود، ابراز کرد: باید به زنان و این ظرفیت بکر توجه شود و با مولفه دانش محور و مردمی بودن، نقش زنان را در تحقق اقتصاد مقاومتی ارائه و تسهیل کنیم.
معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده با تاکید به اینکه باید جایگاه امور زنان و خانواده را به جایگاه اصلی و اساسی خود برگردانیم، اظهار کرد: آنچه که در دنیا انتظار میرود صرفا پرداختن به موضوع مناسبتهای خاص نیست و با شناسایی مسائل و حقیقت و مشکلاتی که در حوزه زنان وجود دارد به ویژه شناسایی، تلاش میکنیم که توجهات را به این موضوع جلب کنیم، و همچنین نسبت به حل این مشکلات، با جلب مشارکتهای حداکثری خواهیم پرداخت.
وی با اشاره به اینکه متاسفانه روز به روز از وضعیت مطلوب فاصله میگیریم و در این راستا نیاز به یک همکاری شبکهای داریم و این راهبرد را در دستور کار خود قرار میدهیم، افزود: به عنوان ستاد مشارکت، این مشارکت حداکثری را انجام میدهیم و با شناسایی ظرفیتها در سطح دولتی و غیر دولتی و ایجاد هماهنگی و هم افزایی، اثر بخشی را ارتقا میدهیم.
در انتظار تصویب لایحه جامع تامین امنیت زنان هستیم
مولاوردی با بیان اینکه در حوزه زنان سرپرست خانواده، دختران و زنان دانش آموخته دانشگاهی راهکارهایی ارائه دادهایم، اظهار کرد: فرآیند تصویب اسناد و بستههای سیاسی در کشور ما طولانی است و ما نیز منتظر تصویب این لایحه هستیم و به این باور رسیدهایم که در این زمینه راهکار ارائه دهیم و انتظار داریم دختران در بحث اشتغال بدون چشم داشت به حوزه دولتی دیده شوند.
وی با تاکید به اینکه گزارشهای سیاستی بازار کار را در دستور کار قرار دادهایم، گفت: پنج لایحه تهیه شده است و هدف بخش غیر رسمی، اقتصاد است، و به دلیل ارزان بودن و نیاز زنان به اشتغال این سیاستها تدوین و به شورای عالی اشتغال ارسال شده است.
معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده با اشاره به اینکه لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت متوقف شده بود و با پایان دولت قبل و نبود انگیزه پیگیری نشد، ابراز کرد: ما در این باره پیگیری زیادی کردهایم و مبارزه علیه زنان و کودکان، با یک لایحه جامع و با کمترین حاشیه را تدوین کردهایم و امیدواریم این لایحه به تصویب برسد، تا شاهد کاهش خشونت علیه کودکان و زنان در جامعه باشیم، همچنین تعداد ۳۰ گروه و تیم پژوهشی در تلاش هستند تا لایحهای جامع با تدابیر بازدارندگی و پیشگیری از خشونت با تدابیر حفاظتی و قانونی ارائه شود.
وی با بیان اینکه در زمینه توسعه متوازن رنج میبریم و در حوزه زنان و خانواده این توسعه متوازن نیز، وجود دارد، ادامه داد: در جامعه عدالت جنسیتی را مشاهده نمیکنیم و امید داریم در پنج سال آینده به شرایط عادلانه برسیم و با تصویب رویکرد عدالت جنسیتی به توسعه متوازن همه جانبه دسترسی پیدا کنیم، تا در نهایت به جامعهای برسیم که در آن خانواده کارکرد قوی دارد و به قابلیتها و حقوق تک تک افراد خانواده توجه میشود.
مولاوردی با بیان اینکه از بین بردن آسیبهای اجتماعی به طور مطلق در هیچ کشور و جامعهای امکان پذیر نیست، اضافه کرد: تعداد ۱۷ کارگروه در شورای اجتماعی کشور با اراده ملی و هدف گذاری تشکیل دادهایم تا با عنایت الهی در برنامه ششم توسعه شاهد کاهش آسیبهای اجتماعی باشیم.
سرپوش گذاشتن بر آسیبهای اجتماعی مشکلی را حل نمیکند
معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده با تاکید به اینکه در برنامه ششم توسعه یک هدفگذاری در رابطه با آسیبهای اجتماعی تدوین شده است، گفت: آسیبهای اجتماعی از جمله دغدغه دولت یازدهم است و سرپوش گذاشتن بر آسیبهای اجتماعی مشکلی را حل نمیکند، همچنین رهبر معظم انقلاب به آسیبهای اجتماعی توجه بسیاری میکنند که در این راستا چندین جلسه با ایشان داشتهایم و در ۱۰ آبان ماه جاری سومین جلسه را خواهیم داشت.
وی تصریح کرد: چند ماه است که در شورای فرهنگ عمومی، گفتمان سازی اقتصاد مقاومتی پیگیری شده است و زنان در این حوزه نقش مهمی را میتوانند ایفا کنند و غفلت از زنان در این زمینه بسیار آسیب زا خواهد بود.
مولاوردی در رابطه با طرح جامع توانمند سازی زنان سرپرست خانواده، عنوان کرد: تقویت نهاد خانواده و جایگاه زن با توجه به نقش سازنده زنان مد نظر همگان است، که با همکاری دستگاهها و با هدف توانافزایی و توانمندسازی و در نهایت تبدیل زنان به یک کار آفرین در سطح کشور، این طرح اجرایی میشود.
وی با بیان اینکه دختران را به اجبار به دانشگاه نکشاندیم که برای آینده آنها برنامه داشته باشیم، اظهار کرد: برنامه ریزی لازم برای استفاده از این ظرفیت در جامعه وجود ندارد، در این زمینه کوتاهی و غفلت بیش از این اندازه جایز نیست و صدمهای که از این جهت به رشد و تعالی و پیشرفت جامعه وارد میشود، نابخشودنی است؛ از این رو برنامهها و اهدافی را در این زمینه تدوین کردهایم، هرچند که کافی نیست اما امیدواریم این مشکل نیز حل شود.
معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده با اشاره به اینکه سند حمایت اجتماعی زنان با همکاری وزارت رفاه در حال تدوین است، گفت: سند حمایتی قانون کار را معیار قرار دادهایم که با تصویب این سند مصادیق مختلف مربوط به توان افزایی زنان را به سهولت میتوان در دستور کار قرار داد.
نگرش جنسیتی باید اصلاح شود
مولاوردی در رابطه با مشهد ۲۰۱۷ تصریح کرد: در رابطه با این موضوع در حال برنامهریزی هستیم و پیشنهادها را از کشور اخذ کرده و به شورای سیاست گذاری ارائه دادهایم.
وی با بیان اینکه بیشتر زنان در امور فرهنگی و اجتماعی بیشتر فعالیت دارند، ادامه داد: در حوزه اقتصاد و سیاسی وضعیت ناخوشایندی داریم، از آن جایی که مردان در حوزه سیاست و اقتصاد به نسبت زنان بیشتر دخالت و فعالیت دارند، در دو حوزه اقتصادی و سیاسی زنان، چالشهای جدی وجود دارد، که به علت وجود همین دو چالش، رتبه ایران در سطح جهانی بسیار پایین است.
معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده با اشاره به گزارش مجمع جهانی اقتصاد در سال ۲۰۱۶، گفت: متاسفانه در زمینه توجه به امور زنان رتبه کشور پایین است در حالی که زنان ما نسبت به دیگر کشورها در بیشتر زمینهها، فعالتر هستند، و بررسیها نشان داده است که به دلیل اتخاذ تدابیر و ابتکارات نوآورانه، برخی از کشورها از کشور ما پیشی گرفتهاند.
وی اظهار کرد: نگرش جنسیتی باید مورد اصلاح قرار گیرد است و شکاف جنسیتی نیز باید تغییر کند و در این زمینه لایحهای در بحث قانون مجازات اسلامی به مجلس ارائه دادهایم.
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