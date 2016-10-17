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۲۶ مهر ۱۳۹۵، ۱۷:۱۰

۶ دهستان فارس کاملا محرومیت زدایی می شود

۶ دهستان فارس کاملا محرومیت زدایی می شود

شیراز – فرمانده سپاه فجر استان فارس از محرومیت زدایی ۶ دهستان استان فارس در سال جاری خبر داد.

 به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی سپاه فجر فارس، سردار هاشم غیاثی در دوره آموزشی مسئولان بسیج سازندگی جنوب کشور، گفت:حفظ ارزش های اسلام و احیا فرایض امر به معروف و نهی از منکر از اهداف مهم اباعبدالله الحسین (علیه السلام) بوده اند و پیام اساسی عاشورا هم " مرعوب دشمن نشدن " بوده است.

وی با بیان اینکه فلسفه تشکیل بسیج سازندگی مطالبۀ مقام معظم رهبری (مدظله العالی) بوده است، گفت: بسیج عرصه جهاد است اما مدیریت جهادی فقط در جنگ معنا پیدا نمی کند ما می گوییم مرد جنگیم و این ادعا باید در عرصه های اقتصاد و فرهنگ هم تجلی پیدا کند.

فرمانده سپاه فجر فارس با تاکید بر اینکه باید متناسب با شرایط هر استان طرح های سازندگی را بومی سازی کنیم افزود: میزان سرمایه گذاری در حوزه های صنعت و کشاورزی بسیار کم بوده است، توجه به توسعه روستاها باید محور فعالیت های بسیج سازندگی  قرار بگیرد.

سردار غیاثی یادآور شد: بخش زیادی از توفیقات کشورهای پیشرفته بخاطر توجه به منابع داخلی و توسعه روستاها بوده است، صنعتی شدن بدون محوریت روستاها امکان ندارد، محصولات استراتژیک روستاها باید در سطح ملی توزیع شوند.

وی  با بیان اینکه  ۶ دهستان محروم استان فارس بطور کامل محرومیت زدایی می شوند، گفت: طرح محرومیت زدایی سپاه پاسداران در شش دهستان از شهرستان های کازرون، اقلید، جهرم، خرمبید، نورآباد و استهبان که دارای روستاهای محروم هستند اجرا می شود.

فرمانده سپاه فجر فارس با تاکید بر لزوم توجه به موضوع خشکسالی در استان فارس یادآور شد : اردوهای جهادی با هدف محرومیت زدایی در مناطق محروم استان فارس برگزار می شوند.

سردار غیاثی خطاب به مسئولان سازمان بسیج سازندگی کشور، گفت: تشکیل و توجه ویژه به ستاد عالی اقتصاد مقاومتی در استان ها و تبیین جایگاه حقوقی بسیج در این ستاد بعنوان عضو اصلی،  تبیین دقیق نقش سپاه پاسداران و بسیج در عرصه محرومیت زدایی در استان ها و سیاست گذاری متناسب با شرایط استان ها موضوعات مهمی هستند که همواره گیرد.

کد مطلب 3798344

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