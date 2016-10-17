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۲۶ مهر ۱۳۹۵، ۱۷:۱۲

امام جمعه شهرکرد:

گرفتن روحیه انقلابی از جامعه از اهداف اصلی دشمنان است

گرفتن روحیه انقلابی از جامعه از اهداف اصلی دشمنان است

شهرکرد- نماینده ولی فقیه در استان چهارمحال و بختیاری و امام جمعه شهرکرد گفت: گرفتن روحیه انقلابی و کمرنگ کردن ارزش های اسلامی در جامعه از اهداف اصلی دشمنان است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد علی نکونام ظهر دوشنبه در نشست ماهانه ائمه جمعه استان با اشاره به اینکه گرفتن روحیه انقلابی و کمرنگ کردن ارزش های اسلامی در جامعه از اهداف اصلی دشمنان است، عنوان کرد: باید در مسیر تقویت مبانی اعتقادی جامعه با تلاش بیشتر کار کرد.

وی عنوان کرد: باید در مسیر تقویت مسائل دینی و فرهنگی وارد شود و از هیچ تلاش و کوششی دریغ نکرد.

نماینده ولی فقیه در استان چهارمحال و بختیاری و امام جمعه شهرکرد با اشاره به برگزاری کنسرت های موسیقی، عنوان کرد: برخی از کنسرت های موسیقی با فرهنگ اسلامی مغایرت دارد و آفت دین و فرهنگ انقلابی جامعه است.

وی ادامه داد: باید در برگزاری کنسرت در استان تجدید نظر شود و از برگزاری کنسرت هایی که زمینه را برای ایجاد گناه فراهم می کند جلوگیری کرد.

نماینده ولی فقیه در استان چهارمحال و بختیاری و امام جمعه شهرکرد در ادامه یادآور شد: یکی از دغدغه مهم در جامعه کاهش جمعیت و پیر شدن جمعیت است.

وی عنوان کرد: پیر شدن جمعیت کشور یکی از آفت های جدی برای انقلاب اسلامی به شمار می رود.

کد مطلب 3798347

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