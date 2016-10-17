کشت محصول پسته در آذربایجان غربی توسعه می یابد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی، عزیز امانی درباره وضعیت برداشت پسته در استان اظهار داشت: با توجه به این که شرایط اقلیمی استان مساعد برای تولید محصول پسته به نظر می رسد، امسال به همت باغداران از ۶۰ هکتار از اراضی زیر کشت پسته در استان ۲۰ تن محصول برداشت شده است.

وی با بیان اینکه در سال گذشته در سطح ۵۰ هکتار از اراضی استان، ۱۲ تن محصول پسته برداشت شد، افزود: هر چند که تولیدات قابل توجهی در محصول پسته نداریم ولی زمینه برای توسعه سطح زیر کشت این محصول در استان وجود دارد.

مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی تصریح کرد: محصول پسته همانند خرما مقاوم در برابر میزان شوری آب های زیر زمینی بوده و محصول خوبی برای جایگزینی با درختان پرآب بر و حساس به شوری است و با در نظر گرفتن احتمال شوری چاههای کشاورزی در آینده توسعه کشت این محصول مناسب به نظر می رسد.

امانی با ابراز این که در سال جاری ارومیه با بیش از یک تن در هکتار بیشترین میزان تولید پسته رو در استان داشته است، اظهار کرد: علاوه بر تولیدات داخلی، این محصول ازسایر استان های کشور از جمله قزوین و کرمان نیز برای مصرف مردم استان وارد می شود.

وی ادامه داد: تولید هر هکتار محصول پسته در استان برای یک خانوار زمینه اشتغال زایی مستقیم را فراهم می کند.

مدیر امور باغبانی سازمان جها کشاورزی آذربایجان غربی گفت: خوشبختانه وضعیت تولیدات پسته که به صورت پراکنده در شهرستانهای استان تولید می شود با توجه به خشکبار بودن و سازگاری با شرایط آب و هوایی بسیار مطلوب بوده و همچنین با وجود کم هزینه و کم مصرف بودن از لحاظ آب مصرفی، باغداران در جهت توسعه این محصول گام برداشته اند.

وی ادامه داد: سازمان جهاد کشاورزی نیز به منظور مشارکت در این زمینه به لحاظ فنی از جمله در زمینه های نحوه کاشت و برداشت محصول که از سوی کارشناسان سازمان انجام خواهد گرفت همکاری خواهد کرد.