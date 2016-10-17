اجرای ناقص قوانین مرتبط با معلولان/ثبت مشخصات ۱.۴ میلیون معلول

به گزارش خبرنگار مهر، کیوان دواتگران ظهر امروز در حاشیه برگزاری همایش آشنایی با مدل‌های توانبخشی در جمع خبرنگاران یزد اظهار داشت: قانون با توجه به محدودیت‌های معلولان مواردی از جمله مناسب سازی اماکن و معابر عمومی، استفاده از وسایل نقلیه شهرداری و عمومی برای عبور و مرور معلولان، اختصاص سه درصد از سهم اشتغال ادارات و دستگاه‌ها به معلولان و بسیاری تسهیلات دیگر را برای معلولان در نظر گرفته است.

وی عنوان کرد: نبود بسیاری از این تسهیلات برای معلولان محدودیت‌های جدی ایجاد می کند و فعالیت های آنها را تحت تاثیر قرار می دهد.

دواتگران با بیان اینکه در حال حاضر توانمندسازی معلولان آنگونه که در قانون تعریف شده، اجرا نمی‌شود، اظهار داشت: نه قوانین و نه تسهیلات در نظر گرفته شده برای معلولان هیچکدام به طور کامل اجرایی نشده است.

وی تاکید کرد: بر این اساس قانون جامع معلولان تدوین شده که امیدواریم در مجلس با توجه ویژه نمایندگان رای بیاورد و راهکارهای اجرای آن نیز مدنظر قرار گیرد.

مدیرکل دفتر توانمندسازی معلولان سازمان بهزیستی ادامه داد: اکنون معلولان از طبیعی ترین حق خود یعنی مناسب سازی معابر نیز برخوردار نیستند و مناسب سازی معابر نیز تنها وظیفه بهزیستی نیست و همه دستگاه‌ها باید در این زمینه مشارکت کنند اما متاسفانه همکاری شایسته ای با بهزیستی انجام نمی شود این در حالی است که ۵۰ درصد مشکلات معلولان با مناسب سازی معابر رفع می شود.

وی افزود: حدود ۱۵ درصد از بودجه توانبخشی سازمان بهزیستی به توانمندسازی معلولان اختصاص پیدا می‌کند اما این میزان کافی نیست و باید با جذب مشارکت‌ها در این زمینه اقدام کنیم که متاسفانه نهادها حاضر به مشارکت با بهزیستی نیستند.

دواتگران در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به آمار معلولان کشور عنوان کرد: تاکنون در سامانه بهزیستی مشخصات یک میلیون و ۴۰۰ هزار معلول ثبت شده اما به طور قطع تعداد معلولان کشور بیش از این میزان است.