هدف ایجاد موقوفه حضرت زهرا(س) ترویج فرهنگ فاطمی و وقف درجامعه است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین حجت گنابادی‌نژاد ظهر دوشنبه در نشست خبری موقوفه حضرت زهرا(س) که در دفتر امام جمعه مشهد برگزار شد، اظهار کرد: در حال حاضر ۲۰ هزار موقوفه و بیش از ۷۰۰ نیت موقوفه در خراسان رضوی وجود دارد.

وی با بیان اینکه موقوفه حضرت زهرا (س) دارای ۱۵ واحد تجاری و ۲۷ واحد مسکونی در چهار طبقه است، افزود: مقدمات این موقوفه با پیش خرید یک واحد در ابتدای خیابان صاحب‌الزمان(عج) میدان شهدا با یک هزار و ۵۴ متر عرصه و دو هزار و ۲۷۶ متر اعیان فراهم شد.

مدیرکل امور اوقاف و خیریه خراسان رضوی اهداف موقوفه حضرت زهرا (س) را حمایت و کمک به هزینه‌های اجتماع عزاداری‌های فاطمی همزمان با سالروز شهادت این حضرت دانست و گفت: حمایت و کمک به هزینه‌های برگزاری جشن میلاد حضرت زهرا(س) و برنامه‌های فرهنگی برای ترویج فرهنگ فاطمی و وقف برای حضرت زهرا(س) به تشخیص متولیان از دیگر اهداف مشخص شده برای این موقوفه است.

گنابادی نژاد با بیان اینکه تولیت این موقوفه یک هیئت امنای سه نفره با حضور نماینده ‌فقیه در خراسان‌رضوی است، ابراز کرد: موقوفه حضرت زهرا(س) الگوی فرهنگ ایثار و شهادت، بسیج و اندیشه امام (ره) و مقام معظم رهبری است.