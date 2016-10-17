  1. استانها
  2. خوزستان
۲۶ مهر ۱۳۹۵، ۱۷:۳۳

فرماندار امیدیه:

موکب اربعین امسال امیدیه مزین به نام شهید دستیاری است

موکب اربعین امسال امیدیه مزین به نام شهید دستیاری است

خرمشهر ـ فرماندار امیدیه گفت: موکب اربعین امسال امیدیه مزین به نام شهید دستیاری است که در ۲۰ شهریورماه ۵۹ در نهر خین خرمشهر به شهادت رسید

به گزارش خبرنگار مهر، شهاب صدیقی ظهر امروز دوشنبه در جلسه ستاد اربعین که با حضور امام جمعه خرمشهر و سایر فرمانداران و ائمه جمعه شهرستان های معین این شهر در سالن شهید دورقی فرمانداری خرمشهر برگزار شد، اظهارکرد: مساحتی معادل یک هزار و۹۰۰ متر به امیدیه اختصاص داده شده که سال گذشته در این مساحت سازه ای ۷۰۰ مترمربعی احداث شد و امسال این مساحت به ۲ هزار متر زیربنا تبدیل شده که انتظار داریم تکلیف این مساحت یک هزار و ۹۰۰ متری روشن شود تا بتوان با برنامه ریزی سازه های بهتر برای موسم اربعین در سال های آتی آماده کرد.

وی بیان کرد: موکب اربعین امسال امیدیه مزین به نام شهید دستیاری است که در ۲۰ شهریورماه ۵۹ در نهر خین خرمشهر به شهادت رسید و برای این موقعیت پایه پرچمی به طول ۲۴ متر و پرچمی به مساحت ۵۰ متر مربع تدارک دیده شده که این پرچم در شهرهای سامرا، کاظمین و نجف در حرم امام علی تبرک شده و امسال قرار است در موقعیت امیدیه نصب شود.

فرماندار امیدیه به برشماری تغییرات ایجاد شده در این موقعیت پرداخت و گفت: امسال آن ۷۰۰ متر زیربنا سازه به ۲ هزار متر تبدیل شد و یک سوله دیگر و یک سایبان نیز در نظر گرفته شده که با مشاوره سازمان منطقه آزاد سعی شد کمتر از مصالح ساختمانی استفاده شود و این کار را با مصالح مونتاژی و کوبشی انجام داد و الگویی جدید معماری را ایجاد کرد.

صدیقی از تامین دو مخرن ۳۰ هزار لیتری آب و یک دستگاه تانکر به منظور آبرسانی در ایام اربعین  هم خبر داد و در ادامه از مسئولان خرمشهر خواست محل آبگیری را در فاصله ای نزدیک تر به مرز تعیین کنند.

وی، مجزا کردن سوله های موقعیت امیدیه به دو سوله ویژه خواهر ان و برادان، تهیه کاور برای ۱۰۰ خادم توسط بانوان امیدیه با آرم «خدام موکب امیدیه»، نصب تابلو کیلومتر شمار در ۱۰ کیلومتری ورودی امیدیه از سوی آغاجاری تا ۲۰ کیلومتری امیدیه - ماهشهر برای معرفی موکب امیدیه، احداث ۱۵ چشمه توالت ویژه بانوان، ۱۵ چشمه ویژه آقایان، دو سرویس بهداشتی فرنگی ویژه معلولان و چهار چشمه حمام  به عنوان دیگر اقدامات انجام شده یاد کرد.

فرماندار امیدیه همچنین آماگی اکیپ بهداشتی و درمانی امیدیه برای استقرار نیرو و ارائه خدمات درمانی در مرز و در فضایی ۱۰۰ مترمربعی که با همت یکی از خیرین به منظور احداث درمانگاه ساخته می شود را اعلام کرد.

کد مطلب 3798358

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها