به گزارش خبرنگار مهر، شهاب صدیقی ظهر امروز دوشنبه در جلسه ستاد اربعین که با حضور امام جمعه خرمشهر و سایر فرمانداران و ائمه جمعه شهرستان های معین این شهر در سالن شهید دورقی فرمانداری خرمشهر برگزار شد، اظهارکرد: مساحتی معادل یک هزار و۹۰۰ متر به امیدیه اختصاص داده شده که سال گذشته در این مساحت سازه ای ۷۰۰ مترمربعی احداث شد و امسال این مساحت به ۲ هزار متر زیربنا تبدیل شده که انتظار داریم تکلیف این مساحت یک هزار و ۹۰۰ متری روشن شود تا بتوان با برنامه ریزی سازه های بهتر برای موسم اربعین در سال های آتی آماده کرد.

وی بیان کرد: موکب اربعین امسال امیدیه مزین به نام شهید دستیاری است که در ۲۰ شهریورماه ۵۹ در نهر خین خرمشهر به شهادت رسید و برای این موقعیت پایه پرچمی به طول ۲۴ متر و پرچمی به مساحت ۵۰ متر مربع تدارک دیده شده که این پرچم در شهرهای سامرا، کاظمین و نجف در حرم امام علی تبرک شده و امسال قرار است در موقعیت امیدیه نصب شود.

فرماندار امیدیه به برشماری تغییرات ایجاد شده در این موقعیت پرداخت و گفت: امسال آن ۷۰۰ متر زیربنا سازه به ۲ هزار متر تبدیل شد و یک سوله دیگر و یک سایبان نیز در نظر گرفته شده که با مشاوره سازمان منطقه آزاد سعی شد کمتر از مصالح ساختمانی استفاده شود و این کار را با مصالح مونتاژی و کوبشی انجام داد و الگویی جدید معماری را ایجاد کرد.

صدیقی از تامین دو مخرن ۳۰ هزار لیتری آب و یک دستگاه تانکر به منظور آبرسانی در ایام اربعین هم خبر داد و در ادامه از مسئولان خرمشهر خواست محل آبگیری را در فاصله ای نزدیک تر به مرز تعیین کنند.

وی، مجزا کردن سوله های موقعیت امیدیه به دو سوله ویژه خواهر ان و برادان، تهیه کاور برای ۱۰۰ خادم توسط بانوان امیدیه با آرم «خدام موکب امیدیه»، نصب تابلو کیلومتر شمار در ۱۰ کیلومتری ورودی امیدیه از سوی آغاجاری تا ۲۰ کیلومتری امیدیه - ماهشهر برای معرفی موکب امیدیه، احداث ۱۵ چشمه توالت ویژه بانوان، ۱۵ چشمه ویژه آقایان، دو سرویس بهداشتی فرنگی ویژه معلولان و چهار چشمه حمام به عنوان دیگر اقدامات انجام شده یاد کرد.

فرماندار امیدیه همچنین آماگی اکیپ بهداشتی و درمانی امیدیه برای استقرار نیرو و ارائه خدمات درمانی در مرز و در فضایی ۱۰۰ مترمربعی که با همت یکی از خیرین به منظور احداث درمانگاه ساخته می شود را اعلام کرد.