۱۳ اثر رادیویی درباره بزهکاری و پیشگیری از جرم رونمایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، ۱۳ اثر رادیویی امروز دوشنبه ۲۶ مهر ماه با حضور غیاثی جانشین معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران، نورالدین جعفری قائم مقام معاونت صدا، محمدرضا قربانی مدیر رادیو نمایش، یحیی قربانی معاون سلامت، اصلاح و تربیت کانون اصلاح و تربیت تهران و چند تن از مسئولان رادیو و شهرداری رونمایی شد.

غیاثی در این جلسه با اشاره به تولید نمایش های رادیویی با استفاده از موضوعات مرتبط با پیشگیری از آسیب های اجتماعی عنوان کرد: یکی از سازمان هایی که در این زمینه ارتباط خوبی را با ما داشت معاونت صدا بود و ما از خانم آبروانی معاون صدای رادیو ممنون هستیم که باعث برگزاری جلسات متعددی در معاونت شد.

جانشین معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران درباره همکاری با رادیو نمایش و تولید آثار رادیویی توضیح داد: همکاران قضایی ما طی جلساتی با نویسندگان و کارگردانان اطلاعات را در اختیار آنها گذاشتند و امیدواریم تولید این آثار رادیویی باعث آگاهی سازی، کاهش آسیب های اجتماعی و پرمخاطب تر شدن صدا وسیما شود هر چند برنامه های رادیو آنقدر جذاب است که به شخصه آنها را دنبال می کنم.

امیدوارم این تولیدات بتواند در آگاه‌سازی جامعه اثربخش باشد

در ادامه این جلسه نورالدین جعفری قائم مقام اجرایی معاونت صدا درباره این همکاری مشترک بیان کرد: تولید این آثار رادیویی یکی از اقدامات فرهنگی و رسانه ای است که می تواند روش سازنده ای در آگاه سازی جامعه و خانواده و همچنین پیشگیری و کاهش آسیب های اجتماعی داشته باشد.

وی افزود: اقدامات انجام شده حاصل اهتمام و همکاری دو مجموعه صدا و معاونت پیشگیری دادگستری تهران است. من از دوستانی که در تولید این آثار اهتمام داشته اند به ویژه محمدرضا قربانی مدیر کل مرکز هنرهای نمایشی و همکاران وی تشکر می کنم. آثار نمایشی ویژگی های خاص خود را دارد و به دلیل ویژگی تاثیرگذاری و همچنین استفاده مکرر از آنها می توانند مفید واقع شوند.

جعفری عنون کرد: امیدوارم این تولیدات بتواند در آگاه سازی جامعه اثربخش باشد و با ویژگی هایی که تولیدات نمایشی از آنها برخوردار هستند بتوانیم این حرکت رسانه ای را برای دیگر شبکه ها نیز فراهم کنیم البته استمرار این تولیدات مستلزم همکاری همه دستگاه‌های فرهنگی است.

محمدرضا قربانی مدیر رادیو نمایش نیز در این جلسه عنوان کرد: ما جلساتی با آقای غیاثی و همکاران ایشان داشتیم که پرونده هایی در اختیار نویسندگان ما قرار گرفت و آنها در مدت چند ماه با بازپرس های این پرونده ها در ارتباط بودند. بعد از آن مشغول به نگارش متونی شدند که خروجی آن آثار رادیویی کنونی را شامل می شد.

استمرار تولید نمایش های رادیویی با موضوع بزهکاری

وی با اشاره به استمرار ساخت چنین آثار عنوان کرد: این کار استمرار دارد با اینکه نمایش ها در شرایط آماده شدند که سازمان صدا و سیما در تنگناهای سخت مالی قرار داشت با این حال مسئولان رادیو دست ما را خالی نگذاشتند تا راحت بتوانیم آثار مورد نظر را تولید کنیم.

مدیر رادیو نمایش تصریح کرد: ما برای ادامه این آثار دچار مشکل هستیم هر چند که ضرورت بسیاری نسبت به ساخت آثاری با این موضوعات وجود دارد. باور ما بر این است که هیچ فردی به خودی خود بزهکار نمی شود و رسانه باید در کنار خانواده ها قرار بگیرد.

یحیی قربانی معاون سلامت، اصلاح و تربیت کانون اصلاح و تربیت تهران در ادامه با اشاره به این کانون گفت: امیدواریم این برنامه ها در تلویزیون نیز تولید شود زیرا فکر می کنم هر کسی مخاطب رادیو نباشد.

همچنین امیرحسین حریری، مدیر تالار مولوی که به نمایندگی از معاونت فرهنگ دانشگاه تهران در این جلسه حضور یافته بود، گفت: تولید نمایش های رادیویی کار بسیار سختی است و استفاده از مدیوم صدا که یکی از عناصر اصلی هنر است، نوعی هوشمندی است و امیدوارم چنین کارهایی ادامه پیدا کند زیرا با توجه به ماندگاری این برنامه ها، هزینه کردن در این حوزه کار مفیدی است.

آریانپور نیز به نمایندگی از شهرداری تهران در پایان این جلسه گفت: فرهنگسازی و فعالیت هایی که در زمینه پیشگیری و کاهش آسیب های اجتماعی انجام می شود بسیار ضروری است و ما هم طرح هایی داریم تا بتوانیم در این زمینه اقدامات لازم را در شهرداری انجام دهیم.