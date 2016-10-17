اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس به آذربایجان غربی سفر می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، نادر صفر زاده ظهر دوشنبه در جلسه هماهنگی برنامه های سفر اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به آذربایجان غربی که در استانداری ترتیب یافت اظهار داشت: این سفر اواخر هفته جاری و به مدت دو روز انجام می شود و در این سفر اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس به شمال استان سفر خواهند کرد.

وی ادامه داد: مدیران تعدادی از بانک های کشور، اعضای اتاق بازرگانی کشور و مدیران ارشد چند وزارتخانه نیز این نمایندگان مجلس را همراهی خواهند کرد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار آذربایجان غربی با اشاره به اهمیت سفر اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به استان گفت: با توجه به اینکه در آستانه تصویب برنامه ششم توسعه کشور قرار داریم، سفر اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس به استان و آشنایی با زیر ساخت ها، امکانات و نیازهای استان در حوزه اقتصادی می تواند در تصویب اعتبارات ویژه به استان بسیار موثر باشد.

در این جلسه تعدادی از مدیران دستگاه های اجرایی استان پیشنهادات خود را در خصوص این سفر بیان کردند.