توریسم ورزشی استراتژی تعامل بادیگر کشورها/ورزش کشور درآمدزا نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، الهه راستگو عضو کمیسیون اجتماعی و فرهنگی شورای اسلامی شهر تهران یکی از مهمترین برنامه های کشورهای توسعه یافته را برنامه ریزی جهت توسعه و ساماندهی ورزش همگانی عنوان کرد و اظهارداشت: تأمین سلامت روانی و جسمی ، کاهش آمار آسیبهای اجتماعی و تفریحات کاذب در سایه غنی سازی اوقات فراغت ایجادشده به دنبال ترویج ورزش از موضوعاتی است که لزوم توجه به این موضوع را بیش از بیش می کند.

وی بخشی ازهزینه های درمانی سرسام آور درکشور را ناشی از عدم گرایش طیف قابل توجهی از جامعه به ورزش دانست و افزود: توسعه و همگانی نمودن ورزش کلیدی ترین راهکار افزایش امید به زندگی، کاهش هزینه های درمانی و به مصرف رسیدن این هزینه در سایر حوزه ها به خصوص اشتغال است.

رییس ستاد توان افزایی و حمایت از فعالیت سازمانهای مردم نهاد شهر تهران با بیان اینکه مطابق اصل سوم قانون اساسی دولت موظف شده تمامی امکانات خود را برای تربیت بدنی رایگان مردم به کارگیرد تصریح کرد: این درحالی است که کمبود امکانات و مشکلات اقتصادی مهمترین دلیل عدم گرایش غالب مردم به ورزش ذکر شده است.

راستگو ورزش همگانی را از ضرورتهای انکار ناشدنی زندگی شهری دانست و افزود: توجه به گسترش تربیت بدنی با رویکرد ورزش همگانی باید به اولویت نخست مسئولین تبدیل شود و این درحالی است که تمام توجه مدیران معطوف به ورزش قهرمانی شده است.

وی به درآمدزا نبودن ورزش کشور و از سویی محبوبیت رویدادهای ورزشی در میان مردم اشاره کرد و اظهارداشت: می توان با برنامه ریزی صحیح و اصولی همین محبوبیت را به شیوه ای غیر مستقیم به مهمترین منبع درآمدی کشور تبدیل کرد.

رییس کمیته مشارکتهای مردمی شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به مخاطب پذیری جشنواره های اقوام و جذابیت آن برای توریسسم داخلی و خارجی افزود: قطعا برگزاری فستیوال و جشنواره های بزرگ همزمان با برگزاری پربیننده ترین مسابقات ضمن صدور فرهنگ اسلامی- ایرانی ورزش را به منبع درآمد ی برای کشور تبدیل خواهد ساخت که این امر ضمن استقلال مالی ورزش کشور و بهبود شرایط زیرساختها، رونق اقتصادی و توسعه ای شهر ها را موجب خواهد شد.

راستگو توریسم ورزش را استراتژی مهم برای تعامل بادیگر کشورها دانست و تاکید کرد: علاوه بر این موضوع باید درنظر داشت ورود هرگردشگر به معنای ارزآوری و اشتغال زایی است و از این حیث نمی توان آن را نادیده گرفت.

وی در ادامه به عدم استفاده از ورزشگاهها و سالن های ورزشی اشاره کرد وگفت: این سرمایه های اجتماعی درحالی مغفول مانده که با برنامه ریزی صحیح و تعریف کارایی خاص و متناسب می توان حداکثر استفاده از آن را داشت.

رییس کمیته مشارکتهای مردمی شورای اسلامی شهر تهران همچنین به فعالیت کارگروه ورزش از میان کارگروههای ۱۶ گانه ستاد توان افزایی و حمایت از فعالیت سازمانهای مردم نهاد شهر تهران اشاره کرد و افزود: فعالیت تخصصی سازمانهای مردم نهاد فعال در این حوزه به گونه ای است که دولت قطعا با توجه بیشتر به این تشکل های غیر انتفاعی و مردم نهاد مسیر دستیابی به اهداف ترسیم شده در حوزه ورزش را کوتاهتر خواهد ساخت.