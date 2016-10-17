جنبه خیرخواهی امر به معروف و نهی از منکر باید درجامعه نهادینه شود

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام صفر قربانپور با اشاره به واکنش منفی برخی از مردم نسبت به آمران به معروف اظهار داشت: فرهنگ خیرخواهی در جامعه دچار اشکال است، عموم مردم باید بدانند که اجرای امر به معروف از باب عیب‌جویی نیست، اما متأسفانه نگاه خیرخواهانه در این زمینه در منظر مردم شناخته نشده است.

قربان‌پور با اشاره به جایگاه امر به معروف در جامعه اسلامی گفت: این فریضه در فرهنگ اسلامی از مبانی ارزشی و عالی قرآنی برخوردار است و تکلیف ماست که در دنیای کنونی در قالب اصول اسلامی ایفای نقش کنیم.

وی بیان کرد: انجام این دستور الهی هم از لحاظ ایفای نقش در جامعه و هم از لحاظ تکلیف بر عهده افراد ذی نفوذ است و در اینکه این فریضه باید اجرایی شود شکی نیست.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان مرکزی با بیان اینکه عدم استقبال مردم از امر به معروف و نهی از منکر در قالب دو محور اصلی باید مورد تحلیل قرار گیرد، گفت: امر به معروف به طور طبیعی عکس‌العمل‌های اجتماعی دارد، برخی نسبت به آمران به معروف که مساله ای را متذکر می‌ شوند واکنش منفی نشان می‌دهند.

قربان‌پور با بیان اینکه گاهی امر به معروف و نهی از منکر همراه با ترس و خوف و نگرانی است، اظهار کرد: این عوامل باعث می‌شود تا تذکر لسانی در جامعه از رونق بیافتد و مردم از بیان معروفات و تذکر منکرات شانه خالی کنند.

وی بر لزوم نهادینه کردن امر به معروف و نهی از منکر تأکید کرد و افزود: اگر این فریضه نهادینه شود و تذکرات به حساب نصیحت و سفارش به کار خیر تلقی شود زمینه استقبال عمومی از این دستور الهی نیز فراهم می‌شود.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان مرکزی ستادی عمل کردن امر به معروف و نهی از منکر را دارای مزایا و نقاط ضعف دانست و اظهار کرد: اگر نمایندگان دستگاه‌های عضو این ستاد به وظیفه خود عمل کنند قطعاً بازخورد خوبی را در جامعه شاهد خواهیم بود چراکه این مجموعه از نیروهای مردمی، قضایی، اداری، اجرایی و ... تشکیل شده که هرکدام با دستورالعملی خاص در این ستاد حضور دارند و فعالیت آنها نهادینه شدن امر به معروف را تسریع می‌کند.

وی تصریح کرد: عمل به معروفات و نهی از منکرات در حیطه کاری تمام افراد جامعه است، افراد در هر جایگاه و مقامی که هستند باید به این فریضه الهی توجه کنند چرا که امر به معروف و نهی از منکر اختصاص به جایگاه و دستگاه ویژه ندارد.