هفتمین جلسه کمیسیون ملی تدوین استاندارد ایمنی قطارهای شهری کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس نظری دبیر هفتمین جلسه اصلی کمیسیون ملی تدوین استاندارد ایمنی قطارهای شهری کشور با بیان اینکه در این جلسه کارگروه‌های مختلف به ارائه گزارش خواهند پرداخت افزود: اولین کارگروه به بررسی بحث‌های تخصصی کنترل، علائم و سیگنالینگ می‌پردازد.



وی ادامه داد: امروز همچنین بخش تخصصی الزامات ایمنی معماری و سازه ایستگاه‌ها و الزامات ایمنی مربوط به پایانه‌های مترو در قالب کارگروه‌های دیگر مورد بررسی قرار می‌گیرند.



دبیر هفتمین جلسه اصلی کمیسیون ملی تدوین استاندارد ایمنی قطارهای شهری کشور با اشاره به اینکه فردا اقدامات ایمنی خط و ابنیه و موارد مربوط به خط و تونل مورد بحث قرار می‌گیرند اظهار داشت: همچنین مباحث روشنایی در ایستگاه‌ها و تونل‌ها، اقدامات ایمنی پله برقی و آسانسورها، الزامات ایمنی برق فشار قوی و شبکه بالاسری و الزامات ایمنی تهویه در این جلسه مطرح خواهد شد.



به گفته وی در پایان این جلسه دو روزه موضوع‌های مورد بحث در قالب استاندارد تدوین و به عنوان الگو در قطارهای شهری‌ کشور استفاده خواهد شد.