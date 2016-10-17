پیش بینی تردد یک میلیون زائر اربعین از شلمچه/ استقرار ۲۵۰ موکب

سید علی موسوی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به تاکیدات مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند در رفع مشکلات موجود و پیش بینی امکانات و ابزار لازم برای رفع مشکلات پیش بینی نشده احتمالی، اظهار کرد: طبق بررسی‌ها و آسیب شناسی که از برنامه ریزی‌های سال‌های گذشته انجام شد، امسال تدابیر بسیار خوبی برای خدمات رسانی به زائران اربعین تدارک دیده شده است.

وی افزود: امسال چهار گیت با هشت خروجی به ازای هر گیت جهت ورود و خروج زائران در مرز شلمچه پیش بینی شده است.

به گفته دبیر ستاد اربعین منطقه آزاد اروند، سال گذشته ۲۴ ورودی و خروجی برای تردد زائران مهیا شده بود که امسال این رقم به ۳۲ رسیده است.

پذیرایی از ۱۰۰ هزار زائر خارجی اربعین

موسوی با بیان اینکه امسال علاوه بر زائران ایرانی، مرز شلمچه به عنوان تنها مرز عبور اتباع خارجی در نظر گرفته شده است، عنوان کرد: پیش بینی می شود امسال پذیرای ۱۰۰ هزار زائر خارجی باشیم که طبق تمهیدات اتخاذ شده با کمترین مشکل از مرز شلمچه عبور خواهند کرد.

وی تصریح کرد: مقرر شد تا دهم آبان ماه امسال تمامی پروژه های در دست اقدام برای ایام اربعین به اتمام برسد.

به گفته موسوی، سایر طرح‌های عمرانی در ایام اربعین متوقف می شوند تا سبب ایجاد مشکل برای زائران نشود.

دبیر ستاد اربعین منطقه آزاد اروند ادامه داد: امسال به طور جدی در بحث ریل باس برای جابه جایی زائران از دوربرگردان ورودی شلمچه تا مرز، ورود کرده ایم تا از این طریق بتوانیم زمینه تردد سهل و آسانتر زائران را تا مرز مهیا کنیم.

وی اضافه کرد: سال گذشته ۷۵۰ هزار زائر اباعبدالله الحسین(ع) برای شرکت در آئین اربعین حسینی از مرز شلمچه عبور کردند که پیش بینی می شود امسال تعداد زائران به یک میلیون نفر بالغ شود.

دبیر ستاد اربعین منطقه آزاد اروند با تاکید بر آماده سازی امکانات و شرایط لازم برای پذیرایی و ارائه خدمات به زائران اربعین حسینی در مرز شلمچه بیان کرد: پیش بینی استقرار ۲۵۰ موکب از شهرستانهای مختلف استان خوزستان در مرز شلمچه برای ارائه خدمات اعم از توزیع اغذیه و نوشیدنی گرم و سرد در میان زائران انجام شده است.

مهیاسازی پارکینگ ۷۵ هکتاری؛ گنجایش ۲۰ هزار خودرو

وی با اشاره به پارکینگ ۲۵ هکتاری سال گذشته در شلمچه، از افزوده شدن ۵۰ هکتار دیگر به فضای قبلی خبر داد و تصریح کرد: با توجه به تاکیدات مدیرعامل و پیگیری معاونت عمرانی سازمان منطقه آزاد اروند، اکنون پارکینگ شلمچه در سطح ۷۵ هکتار و با ظرفیت پارک ۲۰ هزار خودرو مراحل نهایی آماده سازی خود را طی می کند.

موسوی یادآور شد: انجام تمامی کارها اعم از احداث پارکینگ، توسعه دوربرگردان‌ها، لکه گیری و آسفالت مسیر شلمچه، تعبیه و استقرار مخازن آب، گیت های موقت، تامین روشنایی و سایر موارد با جدیت و حداکثر توان و سرعت دنبال می شود.

وی در پایان گفت: مشکلی امسال برای ارائه خدمات نداریم تمامی امکانات بسیج شده اند ضمن آنکه مسئولان سازمان منطقه آزاد اروند و ستادهای اربعین شهرستان خرمشهر، آبادان، امیدیه، ماهشهر، شادگان و برخی استانهای کشور در این مسیر ما را همراهی و کمک می کنند.