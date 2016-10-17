اختصاص ۴۵۰میلیاردتومان تسهیلات به رونق تولید/خروج ۹۰واحد ازرکود

به گزارش خبرنگارمهر، مجید محنایی بعدازظهر دوشنبه درنوزدهمین جلسه ستادتسهیل ورفع موانع تولید استان افزود: این مبلغ درجهت رونق تولید استان، به چرخه برگرداندن واحد های تولیدی و رشد تولیداستان تخصیص اعتبار شده است.

محنایی بابیان اینکه جلسات ستاد تسهیل ورفع موانع تولید به صورت مستمر ومتوالی تشکیل می شود، ابرازداشت: مشکلات واحدهای تولیدی، بادقت، ظرافت و به صورت موردی بررسی وبرای حل مشکلات اقدامات لازم صورت می گیرد.

محنایی بیان کرد: برخی طرح ها برای بازگشت به چرخه تولید نیاز به زمان دارند وبعضی از طرح ها به لحاظ مدیریتی دچار مشکل هستند.

معاون هماهنگی اموراقتصادی وتوسعه منابع استانداری با اشاره به راندمان پایین بانک های استان درخصوص طرح رونق تولید افزود: برخی بانک های استان نسبت به بانک های مادر خود عملکرد مناسبی در این زمینه ندارند و دراولین فرصت گزارشی ازعملکرد بانکها به بانک مادر منعکس وپیگیری لازم در جهت چرایی این عملکرد وپایین بودن آن نسبت به بانک های سایراستان ها انجام می شود.

وی با تاکید به بانکـها برتلاش درجهت ارائه تسهیلات رونق تولید در اولین فرصت گفت: بانکـها به طرح هایی که متقاضیان مراجعه می کنند و توجیه اقتصادی لازم را داشته باشند، مدارک واسناد لازم راارائه کنند و ظرف یک یا دوماه آینده تسهیلات رونق تولید ارائه دهند.

محنایی با اعلام اینکه۹۰واحد تولیدی درمرحله خارج شدن ازرکود هستند، بیان کرد: پیش بینی می شود بیش از پنجاه درصد این واحد ها به چرخه تولید بازگشته اند.

وی بابیان اینکه راستی آزمایی جهت شناسایی واحد های فعال شده ازاین ۹۰واحد واحد توسط اتاق بازرگانی وصنایع ومعادن انجام می شود، افزود: از زمان شروع به کار ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان مشکلات ۲۹واحد تولیدی برطرف وبه چرخه تولید برگشته اند.