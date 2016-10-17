عمر بلوچ در گفت‌وگو با خبرنگارمهر، اظهار داشت: این برنامه ها با هدف ایجاد انگیزه و تقویت روحیه ورزشی جوانان با مشارکت سازمان ها، ادارات و ارگان های دولتی از جمله سازمان منطقه آزاد چابهار، آموزش وپرورش چابهار، فرمانداری، شوراهای اسلامی و دهیاران روستاهای توابع این شهرستان برگزار می شود.

وی افزود: جلسه ستاد ساماندهی امور جوانان، مراسم غبار روبی مزارشهدا، دیدارجامعه ورزش با امام جمعه و فرماندار و سخنرانی در نمازجمعه پیرامون مسائل و مباحث ورزش و جوانان از برنامه های هفته تربیت بندی است.

وی گفت: همچنین در این هفته مسابقاتی از قبیل مسابقات کبدی، بدمینتون و آمادگی جسمانی مخصوص دختران و بانوان ورزشکار در رده های مختلف سنی برگزار می شود.

رئیس اداره ورزش و جوانان چابهار افزود: دیدار با خانواده شهدای ورزشکار و برگزاری برنامه های متنوع ورزشی که در مدارس سطح شهر و پارک بانوان برگزار می شود از برنامه های این هفته مخصوص بانوان است.

وی گفت: مسابقات پرس سینه، مچ اندازی، همایش شبانگاهی خانواده، کوهپیمایی، دوچرخه سواری همگانی، تجلیل از قهرمانان، مدال آوران و پیشکسوتان ورزش و جلسه هم اندیشی با پیشکسوتان از جمله دیگر برنامه های فرهنگی، ورزشی و اجتماعی هفته تربیت بدنی است.

وی افزود: برگزاری جشنواره ورزش های آبی ساحلی، تنیس روی میز و شنای آزاد از جمله برنامه های مشارکتی اداره ورزش و جوانان چابهار با سازمان منطقه آزاد چابهار است .

بلوچ تصریح کرد: مسابقه ماهیگیری در بندر تیس، جشنواره بازی های بومی محلی در روستای پتار دشتیاری و مسابقات همگانی تیراندازی در روستای پلان دشتیاری از جمله برنامه هایی است که در بخش ها و توابع شهرستان چابهار برگزار می شود.