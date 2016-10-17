لباس عاشورایی را به رنگ مشکی محدود نکنیم/ وظیفه ما تولید نیست

به گزارش خبرنگار مهر علی مرادخانی، در مراسم افتتاحیه نخستین نمایشگاه لباس عاشورایی که عصر امروز ۲۶ مهرماه در تالار وحدت برگزار شد، در جمع خبرنگاران گفت: خوب است که به این نمایشگاه توجه شده؛ ما پذیرای انتقادها و نظرات مختلف درباره این نمایشگاه هستیم چراکه این نقد و نظرها، ما را راهنمایی و کاستیهامان را کمتر میکند.
معاون هنری ارشاد گفت: آنچه در نخستین نمایشگاه لباس عاشورایی میبینیم، جمعبندی کارهایی است که تا به حال اتفاق افتاده. انتطار ما این است که با دیدن این نمایشگاه برای طراحان فرصت و فضایی ایجاد شود که آثار جدیدی ارائه دهند و انگیزهای در آنها به وجود بیاید تا به پژوهش در زمینه لباسهای عاشورایی و تولید آن بپردازند.
مرادخانی این نمایشگاه را آغازگر یک مسیر دانست و افزود: ما ابتدای راه هستیم اما باید کمبودها را جبران کرد. لباس یک نماد ارزشی است و هویت ما را نشان میدهد و این نمایشگاه میتواند گفتمان جدبدی ایجاد کند.
او در پاسخ به اینکه چرا در این نمایشگاه، تنها از رنگ مشکی استفاده شده گفت: این مساله، تنوع را زیر سوال برده است. در حالی که ما در حوزه لباسهای عاشورایی رنگهای مختلف داریم. برای مثال سقاها لباس سفید میپوشیدند یا برخی بچهها لباس سبز بر تن میکردند. ما باید از انواع رنگها استفاده نمادین و درست کنیم.
مرادخانی همچنین در پاسخ به این پرسش که با ورود لباسهای غیرمجاز چه میکنید؟ گفت: وزارت فرهنگ یک وظایفی دارد. وظیفه ما تولید اثر نیست. ما باید برای آثار تولید شده، یک افق مناسب اقتصادی در نظر بگیریم. در این زمینه خیلی نهادها باید به ما کمک کنند. صدا و سیما از تاثرگذارترین نهادهاست که میتواند مردم را ترغیب کند تا لباس ایرانی بخرند.
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