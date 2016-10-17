نرخ امید به زندگی زنان خراسان رضوی ارتقا پیدا کرده است

به گزارش خبرنگار مهر، فرشته سلجوقی ظهر دوشنبه در همایش امور زنان و خانواده و بانوان فعال استان خراسان رضوی که در برج سپهر مشهد برگزار شد، با بیان اینکه هر جامعه برای توسعه و پیشرفت نیازمند عناصر اصلی و فرهنگی خود است و از اصلی‌ترین ارکان جامعه و به ویژه نهاد خانواده، زنان هستند، اظهار کرد: امروز با تغییر کارکردها و ساختارهای جامعه بسیاری از نقش‌ها متحول شده و طبیعتاً نقش و ماهیت کارکرد زنان نیز، تغییر کرده است.

وی افزود: در این راستا و با توجه به فرهنگ اسلامی در جامعه، اهمیت قائل شدن برای نقش زن در تمامی شئونات اسلامی از اساسی‌ترین بنیان های اجتماعی است و از خانواده تا بالاترین سطح مدیریتی کشور می‌توان از توانمندی‌های زنان بهره برد.

مدیر کل دفتر امور زنان و خانواده استانداری خراسان رضوی با بیان اینکه از ابتدای تاریخ چند هزار ساله زنان همراه مردان در تمام عرصه‌های جامعه حضور موثری داشته‌اند، ابراز کرد: زنانی که استمرار بشریت به دست آن‌ها رقم می‌خورد و مفتخر به مردان بزرگ تاریخ بوده‌اند، در چند دهه اخیر نیز، جامعه ایرانی شاهد حضور آن‌ها بوده‌ است که موفقیت‌های زیادی را کسب کرده‌اند.

وی ادامه داد: از موفقیت‌های علمی تا پذیرش نقش‌های کلیدی در سطوح عالی مدیریت، و نیز حضور مثبت زنان در محیط کاری در کنار اهمیت نقش آن‌ها در حوزه خانواده، رسیدگی به همسر و فرزندان، نمونه‌های حضور زنان و نقش آفرینی آن‌ها است.

سلجوقی با تاکید به اینکه اجتماع باید از تصمیم‌های عجولانه اجتناب کند و متناسب با شرایط اجتماعی و اقتصادی جامعه پیش برود، گفت: هیچ سیاست گذار و برنامه ریز مدبر و هوشمند نباید از ظرفیت زنان چشم پوشی کند و باید تصمیم گیری برای نیمی از اجتماع و حقوق و سهم برابر را مدنظر خود قرار دهد، همچنین رهبر معظم انقلاب اسلامی بر حفظ نقش زن و جایگاه رفیع و بی‌بدیل آن تاکید دارند و نقش زن را در جامعه ارج می‌نهد.

سهم مشارکت اقتصادی زنان روستایی در خراسان رضوی بیشتر از زنان شهری است

مدیر کل دفتر امور زنان و خانواده استانداری خراسان رضوی با اشاره به اینکه تعداد ۲۵۰ سالن ورزشی دولتی و خصوصی برای استفاده زنان تخصیص پیدا کرده است، تصریح کرد: در رابطه با اشتغال و مشارکت زنان، نرخ اشتغال زنان کشور در سال گذشته، ۸۱/۱ درصد بوده در حالی که این نرخ در استان خراسان رضوی، ۸۷/۱ درصد است.

وی با بیان اینکه طی آخرین آمار در سال ۹۴، میزان مشارکت اقتصادی زنان کشور، ۱۴/۴ درصد و در استان خراسان رضوی،۱۹/۸ درصد است، که به تفکیک شهر و روستا به ترتیب ۱۱/۷ درصد و ۱۴/۷ درصد است، که در این راستا زنان روستایی از زنان شهری پیشتاز هستند.

سلجوقی، ابراز کرد: طی آخرین اعلام سرشماری در سال ۹۰ جمعیت خراسان، شش میلیون نفر برآورد شده است.

وی در ادامه گفت: همچنین خراسان رضوی بیشترین تعداد روستاها را در کشور به خود اختصاص داده است.

مدیر کل دفتر امور زنان و خانواده استانداری خراسان رضوی با اشاره به اینکه ۵۰ درصد جمعیت کل استان خراسان را زنان تشکیل داده‌اند، اضافه کرد: از مجموع یک میلیون و ۱۳۵ هزار و ۴۴۷ دانش‌آموز، ۷۲ درصد را دختران تشکیل می‌دهند و ۵۸ درصد از کارکنان آموزش و پرورش شامل مدیران و دبیران زنان هستند.

سلجوقی با بیان اینکه خراسان رضوی از قطب‌های فعال در حوزه دانشگاهی است، بیان کرد: تعداد ۱۷۰ مرکز آموزش عالی، ۳۰۰ هزار دانشجو را در خود جای داده است که از این تعداد حدود ۶۸ درصد دختران هستند، همچنین ۳۰ درصد از کل اعضای هیئت عالی را زنان تشکیل می‌دهند.

زنان ۶۰ درصد نخبگان خراسان رضوی هستند

وی ادامه داد: از تعداد هزار و ۱۵۳ نخبه در خراسان رضوی ۶۰ درصد آن‌ها را زنان تشکیل می‌دهند و تعداد ۱۵۰ بانوی کارآفرین در حوزه‌های صنعت، معدن و بازرگانی در خراسان رضوی فعال هستند، تعداد ۱۵۷ تشکل غیردولتی در حوزه‌های مختلف با مدیریت زنان یکی از ظرفیت‌های بی‌نظیر آن‌ها است.

مدیر کل دفتر امور زنان و خانواده استانداری خراسان رضوی با اشاره به وجود قابل توجهی از بانوان کارآفرین، متخصص و هنرمند در خراسان رضوی، گفت: در این استان به ۳۲۰ هزار مهاجر غیر ایرانی خدمت‌رسانی کرده‌ایم که از این تعداد ۲۵۰ هزار تبعه مهاجر و ۷۰ هزار تبعه غیر مهاجر هستند.

وی در رابطه با فعالیت در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی، سلامت و بهداشت، اظهار کرد: اجرای کارگروه و کمیته‌های تخصصی، اجرای طرح توانمندسازی روستایی و تاسیس بازارچه‌های فصلی و دائمی از جمله برنامه‌های اقتصادی استان است.

سلجوقی در رابطه با حوزه اجتماعی و سلامت و بهداشت، اضافه کرد: شناسایی آسیب‌های اولویت دار، تشکیل اتاق‌های فکر، تلاش در جهت افزایش پوشش دختران بازمانده از تحصیل و توان افزایی مهارت آموزی، همچنین ترویج خود مراقبتی و کاهش نرخ مرگ و میر کودکان و بانوان در استان خراسان رضوی انجام شده است.

سلجوقی تصریح کرد: در سال ۹۲ نرخ امید به زندگی در زنان استان ، ۷۴/۶ بوده که در آخرین بررسی که در سال ۹۴ صورت گرفته امید به زندگی زنان ارتقا پیدا کرده است و به ۷۶/۸ درصد رسیده است.