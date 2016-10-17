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۲۶ مهر ۱۳۹۵، ۱۷:۵۳

دعای آیت الله سیستانی برای نیروهای عراقی حاضر در عملیات موصل

دعای آیت الله سیستانی برای نیروهای عراقی حاضر در عملیات موصل

مرجع شیعیان عراق در جمع طلاب حاضر در دفتر ایشان برای نیروهای عراقی که از صبح امروز عملیات آزادسازی موصل را کلید زده اند، دعا کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسله، مرجع شیعیان عراق همزمان با کلید خوردن عملیات آزادسازی موصل از نیروهای عراقی حاضر در این نبرد حمایت کرد.

بر اساس این گزارش گروهی از طلاب حوزه علمیه نجف اشرف در مراسم عزاداری که به مناسبت شهادت امام حسین در دفتر آیت الله سیستانی برگزار شد حضور داشته و در محضر آیت الله سیستانی از خداوند متعال پیروزی نیروهای امنیتی و بسیج مردمی را در عملیات آزادسازی موصل خواستار شدند و ایشان هم برای نیروهای عراقی دعا کردند.

ایشان در سال ۲۰۱۴ میلادی نیز با صدور فتوای جهاد کفایی موجب تقویت نیروهای عراقی در مبارزه با گروه های تروریستی شده بود.

گفتنی است همزمان با آغاز رسمی عملیات بزرگ آزادسازی «موصل» با دستور العبادی، شیعیان و اهل تسنن عراق در اقدامی به منظور تقویت وحدت میان دو گروه، در شهر بغداد «نماز جماعت وحدت» اقامه کردند.

کد مطلب 3798380

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