مرور کارهای تاکتیکی در برنامه سرخپوشان/ حریف شبیه سازی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، اولین تمرین جدی پرسپولیس برای بازی استقلال خوزستان در ورزشگاه خیریه عمل انجام شد. سرخپوشان تمرین امروز دوشنبه را از ساعت ۱۵:۱۰ دقیقه با صحبت‌های برانکو ایوانکوویچ آغاز کردند. در این تمرین برانکو برنامه‌های تاکتیکی مورد نظر خود از جمله نوع حرکت بازیکنان را در زمین بازسازی کرد.

بازیکنان ابتدا زیر نظر مارکو گرم کردند و بعد برنامه‌های سرعتی در دستور کار قرار گرفت. پس از این مرحله، دروازه‌بان‌ها زیر نظر ایگور پانادیچ و سایر نفرات تحت نظارت برانکو و چوک به تمرین پرداختند.

بازیکنان در مرحله بعد به شبیه‌سازی بازی فوتبال پرداختند و تفکرات و برنامه‌های سرمربی برای بازی بعدی خود که برابر استقلال خوزستان انجام می‌شود را به مرحله اجرا گذاشتند.از تمرینات امروز بازیکنان باید به ضربات شروع مجدد هم اشاره کرد که برانکو آن را با وسواس دنبال می‌کرد. از نحوه ضربه زدن تا آرایش نفرات برای استفاده از توپ‌های برگشتی و آفسایدگیری حریف در این بخش مورد توجه بود.

پایان بخش تمرین امروز سرخپوشان همین ضربات شروع مجدد بود که به کرکری و رقابت داغ بین چند نفر از بازیکنان از جمله محسن مسلمان، مهدی طارمی، احمد نورالهی، رامین رضائیان و علیرضا بیرانوند انجامید.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال پرسپولیس روز پنجشنبه در هفته نهم لیگ برتر از ساعت ۱۶:۴۵ در اهواز به مصاف استقلال خوزستان خواهد رفت.