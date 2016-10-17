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۲۶ مهر ۱۳۹۵، ۱۷:۵۱

بارندگی شدید در مازندران/ دمای هوا تا ۱۰ درجه کاهش می یابد

بارندگی شدید در مازندران/ دمای هوا تا ۱۰ درجه کاهش می یابد

ساری - بارندگی شدید و رگباری عصر دوشنبه سبب آبگرفتگی معابر و خیابان‌های شهری غرب مازندران شد.

به گزارش خبرنگار مهر، بارش‌های شدید و رگباری پاییزی عصر دوشنبه موجب آبگرفتگی خیابان‌ها و معابر شهری در مناطق مختلف غرب مازندران شده است.

سید محمدرضا رضوی مدیرکل هواشناسی مازندران در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: تقویت جریانات سرد و مرطوب شمالی بر روی سواحل جنوبی دریای خزر از عصر دوشنبه سبب بارش‌های شدید همراه با وزش باد شدید و رعد برق همزمان با عصر دوشنبه از سمت نواحی غربی مازندران شده است.

وی با بیان اینکه دامنه بارش‌ها بتدریج به سمت نواحی مرکزی و شرقی استان گسترش می‌یابد افزود: روز سه شنبه ضمن تداوم بارش‌ها، دمای هوای استان بین شش تا ۱۰ درجه کاهش می‌یابد.

رضوی تصریح کرد: بارش‌ها در ارتفاعات و مناطق کوهستانی نیز به صورت برف پیش بینی می‌شود.

کد مطلب 3798384

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