سوگواره شعر آیینی در مازندران برگزار می شود

قهرمان سعیدی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه برگزاری سوگواره شعر آئینی با هدف شناسایی و کشف استعداد های شعرای جوان می تواند تاثیر بسزایی در جامعه داشته باشد گفت: از سوی سازمان بسیج هنرمندان مازندران سوگواره شعر آیینی با موضوع «عاشورا و انقلاب اسلامی، غدیر و انقلاب اسلامی و تاثیر سیره اهل بیت (ع) در جریان انقلاب اسلامی»، در قالب غزل، مثنوی، رباعی و سپید، نیمایی، آزاد و ترانه، سرود، محاوره و بومی برگزار می شود.

وی افزود: مهلت ارسال آثار به دبیرخانه تا اول آذر ماه است و علاقمندان به شرکت در این سوگواره می توانند اثار خود را تا اول آذر ماه سال جاری آثار خود را به دبیر خانه این سوگواره واقع در سازمان بسیج هنرمندان ارسال کنند.