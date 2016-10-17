دوره «اخلاق حرفه ای در مسکن و ساختمان» در گلستان برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی استان گلستان، محمود تیموری اظهار کرد: این دوره به منظور آشنایی با اصلاحات مواد آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و نظامنامه رفتار حرفه ای اخلاقی در مهندسی ساختمان اجرا می‌شود.

وی افزود: این دوره به صورت مجازی برگزار شده و ارائه گواهینامه شرکت در این دوره برای تمدید پروانه اشتغال به کار مهندسی و کاردانی الزامی است.

مدیر مدیر مسکن و ساختمان راه و شهرسازی استان گلستان تصریح کرد: زمان برگزاری و سرفصل‌های آموزشی این دوره آموزشی متعاقبا اعلام می‌شود.

تیموری گفت: نظامنامه رفتار حرفه ای اخلاقی در مهندسی ساختمان پیرو اصلاح موادی از آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در نیمه اول سال جاری توسط مقام عالی وزارت راه و شهرسازی به استان‌ها، ابلاغ شده که رعایت و اجرای آن از سوی مهندسان و بنگاه‌های حرفه ای مهندسی ساختمان مندرج در قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۴ الزامی شده است.

به گفته وی، رعایت اخلاق حرفه ای در مهندسی ساختمان با تاکید بر پنج اصل مهم از الزامات این نظامنامه است که نیازمند بهره مندی از آموزش‌های لازم بوده و در همین راستا معاونت امور مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، برگزاری این دوره آموزشی را در دستور کار قرار داده است.