تعریض پروژه بلوار والفجر ارومیه در حال اتمام است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شهرداری ارومیه، عربعلی بهمن خواه، با اعلام این خبر بیان کرد: پروژه احداث و تعریض بلوار والفجر با هدف تکمیل رینگ کمربندی داخلی و رفع ترافیک که به علت کم بودن عرض بلوار در آن محل آغاز شده بود، رو به اتمام است.

وی با بیان اینکه ترافیک شهری یکی از بزرگترین معضل های جامعه شهرنشینی است اظهارداشت: جهت رفع این معضلات، احداث معابر جدید، امری ضروری تلقی می شود که در این راستا نهادهای مختلف باید با یکدیگر همکاری کنند.

بهمن خواه عنوان کرد:کلیه عملیات آزادسازی، خاکبرداری، خاکریزی، جدولگذاری، پیاده روسازی و زیرسازی پروژه تعریض بلوار والفجر در کوتاهترین زمان ممکن توسط کارشناسان، مهندسین و اکیپ ماشین آلات این سازمان انجام شده است.

مدیرعامل سازمان خدمات موتوری شهرداری ارومیه گفت: این مسیر که پل نبوت را با مسیر والفجر مرتبط می سازد، به دنبال اجرای این طرح در این مکان، روان سازی ترافیک و همچنین سهولت بیشتر در رفت و آمد را شاهد خواهیم بود.