کمبود زیرساخت های فرهنگی عامل مهاجرت بزرگان فرهنگی و هنری است

به گزارش خبرنگار مهر، سید جلال فیاضی ظهر دوشنبه در گردهمایی اصحاب فرهنگ و هنر خراسان رضوی که در تالار موسسه فرهنگی روزنامه قدس برگزار شد، اظهار کرد: استان خراسان بهویژه شهر مشهد به تعبیری پیشانی نظام جمهوری اسلامی است و اگر جمهوری اسلامی را به دو ویژگی اسلام و زبان پارسی در جهان بشناسند نماد اسلامی بودن این نظام حرم مطهر رضوی است و نماد ایرانی بودن و زبان پارسی آرامگاه حکیم ابولقاسم فردوسی پدر ادب پارسی است.
وی افزود: استان خراسان مهد فرهنگ و هنر و رسانه است و بسیاری از اهالی فرهنگ و هنرو رسانه در کشور از این شهر برخاستهاند که رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز در این شهر حضور داشتهاند.
عضو شورای شهر مشهد با بیان اینکه مشهد قطب دوم رسانهای کشور است، ادامه داد: چهار روزنامه و دهها هفتهنامه و فصلنامه و مجله در مشهد منتشر میشوند که جز تاثیرگذارترین رسانههای کشور هستند همچنین خبرگزاریها در این شهر دارای نمایندگی هستند و حدود ۳۰۰ خبرنگار در خراسان رضوی فعالیت میکنند.
وی در ادامه با اشاره به مشهد ۲۰۱۷ گفت: در زیرساختهای فرهنگی دچار کمبودها و فقر بسیاری هستیم و به همین دلیل بزرگان فرهنگی و هنری زیادی به تهران مهاجرت کرده و فعالیت خود را در پایتخت ادامه میدهند.
فیاضی عنوان کرد: مشهد ۲۰۱۷ که در سال ۹۰ اعلام شد فرصت بسیار خوبی برای تقویت زیرساختهای فرهنگی و توسعهای شهر مشهد است که متأسفانه دیرهنگام به آن پرداختهشده است و متولیان امر حدود یک سال گذشته فعالیتهای خود را آغاز کردهاند اما متاسفانه فرصت برای برنامههای بیشتر ازدسترفته است.
وی خاطرنشان کرد: فرصت مشهد ۲۰۱۷ اگر تنها برای برگزاری همایشها، مراسم و نشستها سپری شود انتظاری که اهالی فرهنگ و رسانه و شهروندان مشهدی دارند، برآورده نمیشود.
عضو شورای شهر مشهد اضافه کرد: مشهد ۲۰۱۷ باید نقطه جهش برای توسعه زیرساختهای شهر بهویژه زیرساختهای فرهنگی باشد و نباید به یک سال منتهی شود و باید بهعنوان پایهای برای شاخصهای چشمانداز ۱۴۰۴ مدنظر قرار گیرد.
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