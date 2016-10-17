۴۹ پرونده سرمایه گذاری جدید در منطقه آزاد ماکو تایید شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان منطقه آزاد ماکو، ابراهیم جلیلی، با اشاره به بررسی ۴۹۶ پرونده سرمایه گذاری از سال ۹۲ در منطقه آزاد ماکو گفت: از این تعداد ۲۶۴ درخواست مورد تایید قرار گرفته که هم اکنون ۸۸ مورد در مرحله عقد قرارداد می باشد.

وی بابیان اینکه سرمایه گذاری های خارجی درخواست شده در منطقه در حوزه انرژی، نیروگاه برق و پایین دست معدنی بوده است، افزود: در شش ماه نخست سال جاری ۹۴ پرونده سرمایه گذاری مطرح شده که ۴۹ پرونده مورد تایید قرار گرفته است.

به گفته جلیلی، ۴۹ جواز تاسیس صادر شده اشتغال زائی ۱۳۲۴ نفر را در پی داردو امکان جذب سرمایه ۱۳۱میلیارد تومانی و ۲۱۸ هزار دلاری را در پی خواهد داشت.

معاون اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد ماکو همچنین به صدور ۱۶ پروانه بهره برداری در منطقه اشاره کرد که توانسته است زمینه های اشتغال برای ۳۷۰نفر را فراهم کرده و نزدیک دو میلیارد تومان نیز سرمایه در واحدهای بهره برداری شده جذب کند.