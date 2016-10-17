آغاز فعالیت ستاد اربعین حسینی(ع) شهرداری قم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شهرداری قم، حمیدرضا عابدی خرسند با اشاره به حرکت عظیم فرهنگی و مذهبی عاشقان امام حسین(ع) و دوست‌داران خاندان عصمت و طهارت در اربعین حسینی اظهار کرد: پیاده روی دوست‌داران اباعبدالله الحسین(ع) در اربعین نمونه بارز شور و شعور عاشقان کربلا بوده و حرکت عظیمی است که بستر شناخت و افزایش معرفت نسبت به قیام امام حسین(ع) را فراهم می‌کند.

وی حضور میلیونی شیعیان و مشتاقان ائمه معصومین(ع) در اجتماع عظیم اربعین را مورد توجه قرار داد و افزود: پیاده روی اربعین فرصتی مغتنم برای اشاعه فرهنگ تشیع در جهان و نماد همبستگی و حرکت منسجم شیعیان است.

رئیس ستاد اربعین حسینی شهرداری قم آثار و برکات حرکت در مسیر پیاده روی اربعین را یادآور شد و با تأکید بر ضرورت خدمات رسانی شایسته به عاشقان حسینی خاطرنشان کرد: هر سال بر خیل دوست‌داران و مشتاقان حرکت عظیم اربعین افزوده می‌شود و ضروری بوده هر آنچه که در توان است در راستای خدمات‌رسانی به زائرین اربعین به کار گرفته شود.

وی از برنامه شهرداری قم برای تشکیل ستاد اربعین حسینی خبر داد و گفت: این ستاد در راستای خدمات رسانی به زائرین اربعین از فردا در شهرداری قم فعال خواهد شد.

عابدی با بیان اینکه این ستاد متولی خدمات رسانی شهری شامل امور فرهنگی، نظافت، پذیرایی و... و. در طریق الحسین (حد فاصل شهر نجف تا کربلا) است، خاطرنشان کرد: ستاد اربعین حسینی شهرداری قم در مسیر نجف تا کربلا مستقر شده و ضمن خدمات رسانی به زائرین، همکاری چند جانبه ای را با موکب‌های فعال استان اعم از موکب آستانه مقدس حضرت معصومه (س) و موکب فاطمه معصومه (س) در زمینه‌های پشتیبانی، تبلیغات و فرهنگی در کربلای معلی برعهده خواهد داشت.

وی با اشاره به ثبت‌نام از پرسنل شهرداری برای حضور در ستاد اربعین حسینی گفت: ثبت‌نام از همکاران و پرسنل شهرداری قم و سازمان‌های تابعه از ۲۷ مهرماه آغاز شده و تا پنجم آبان‌ماه ادامه خواهد داشت.

عابدی گفت: علاقمندان به حضور در ستاد خادمین اربعین حسینی می‌توانند از فردا برای ثبت‌نام به طبقه همکف ساختمان شهرداری مرکز مراجعه کنند.