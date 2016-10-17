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۲۶ مهر ۱۳۹۵، ۱۸:۱۷

سلسله کارگاه‌های آسیب شناسی فضای مجازی برگزار می‌شود

سلسله کارگاه‌های آسیب شناسی فضای مجازی برگزار می‌شود

به منظور آگاهی از تاثیرات رسانه‌ها و بروز برخی رفتارها و ناهنجاری‌های اجتماعی متاثر ازشیوع فن آوری‌های نوین، سلسله کارگاه‌های «تلنگر» در مدارس متوسطه منطقه چهارده برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فرهنگسرای اخلاق، ابوالحسن فروزان رییس خانه فرهنگ ابوذر و مسئول اجرای این برنامه با اعلام این خبر، کاهش احساسات، ارائه چهره ها و باز نمایی متفاوت از خود و ورود به حوزه خصوصی دیگران، ارتباط متنی و عدم کنترل بر اطلاعات شخصی ارائه شده را از جمله آسیب های روانی در شبکه های اجتماعی بر شمرد.

وی در تبیین سلسله نشست‌های تلنگر گفت: این برنامه که با همکاری اداره آموزش و پرورش منطقه و پلیس فتا برگزار می‌شود مخاطبان با وظایف خود، انواع جرائم در حوزه فضای مجازی، باید ونبایدهای تلفن همراه و خطرات، آسیب‌ها و تهدیدات شبکه‌های اجتماعی آشنا می‌شوند.

به گفته فروزان، ۱۰ نشست در مدارس منتخب به تفکیک برای دانش آموزان متوسطه و خانواده‌هایشان از ۲۶ مهر ماه برگزار می شود.

کد مطلب 3798416

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