به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فرهنگسرای اخلاق، ابوالحسن فروزان رییس خانه فرهنگ ابوذر و مسئول اجرای این برنامه با اعلام این خبر، کاهش احساسات، ارائه چهره ها و باز نمایی متفاوت از خود و ورود به حوزه خصوصی دیگران، ارتباط متنی و عدم کنترل بر اطلاعات شخصی ارائه شده را از جمله آسیب های روانی در شبکه های اجتماعی بر شمرد.

وی در تبیین سلسله نشست‌های تلنگر گفت: این برنامه که با همکاری اداره آموزش و پرورش منطقه و پلیس فتا برگزار می‌شود مخاطبان با وظایف خود، انواع جرائم در حوزه فضای مجازی، باید ونبایدهای تلفن همراه و خطرات، آسیب‌ها و تهدیدات شبکه‌های اجتماعی آشنا می‌شوند.

به گفته فروزان، ۱۰ نشست در مدارس منتخب به تفکیک برای دانش آموزان متوسطه و خانواده‌هایشان از ۲۶ مهر ماه برگزار می شود.