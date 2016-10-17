به گزارش خبرنگار مهر، سید صولت مرتضوی بعدازظهر دوشنبه در نشست خبری که در یکی از ایستگاههای خط دو قطار شهری مشهد برگزار شد، با بیان اینکه از سال ۹۲ تاکنون برای این خط از قطار شهری ۹۰۰ میلیارد تومان هزینه شده است، اظهار کرد: خطوط قطار شهری مشهد یکی از مهمترین پروژههایی مدیریت شهری در سه سال گذشته بوده که خوشبختانه تا به امروز به بهترین شکل پیش رفته است.
وی با اشاره به اینکه مسیر خط سه قطار شهری مشهد هیچ تغییری ندارد، افزود: قرارگاه خاتم الانبیاء خوشبختانه تمام مولفههای زیرساختی و توسعهای را در حوزههای مختلف به ویژه در حوزه خطوط قطار شهری شناسایی، عملیاتی و اجرایی کرده است.
شهردار مشهد بهرهبرداری از خط دو قطار شهری به طول ۱۴.۵ کیلومتر را در سه فاز اعلام و تصریح کرد: فاز اول از دپوی مرکزی تا میدان شهدا، فاز دوم از میدان شهدا تا میدان شریعتی به طول دو کیلومتر سه ماه پس از فاز اول و فاز سوم تا میدان شهید فکوری امتداد خواهد داشت.
وی با بیان اینکه برای تامین برق خط دو قطار شهری تاکنون ۴۴ میلیارد تومان به شرکت برق خراسان رضوی پرداخت شده است، اضافه کرد: تمامی منابع مالی و زمان بهرهبرداری این پروژه به صورت کامل سنجیده و برنامهریزی شده است.
مرتضوی با اشاره به همکاری شورای اسلامی شهر مشهد گفت: خوشبختانه تاکنون هیچ پروژهای در شهر مشهد تعطیل و هیچ کارگری اخراج نشده است زیرا رویکرد تقویت بخش خصوصی در دستور کار شهرداری قرار دارد.
وی از واگذاری ۷۰ درصد اتوبوسهای مشهد به بخش خصوصی خبر داد و افزود: تاکنون تنها ۱۸.۵ درصد از اتوبوسهای وعده داده شده در زمان سفر رئیس جمهور به مشهد تخصیص یافته است.
شهردار مشهد نوسازی ناوگان تاکسی را از سال ۹۳ سه هزار دستگاه اعلام و تاکید کرد: در خصوص برخورد با عاملانی که موجب تاخیر در تکمیل پروژه خط ۲ قطار شهری مشهد شدهاند شورای کارشناسی تشکیل و نظراتی بیان شده است. در آن زمان برای تغییر در مبانی قرارداد خط ۲ تمامی مقررات قانونی در نظر گرفته شد و با توجه به نوسانات قیمت و آزادسازی نرخ ارز شرایط به آن شکل پیش رفت و ما به جای اینکه فعالیت را تعطیل کنیم آن را تسهیل کردیم.
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