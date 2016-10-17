آذربایجان غربی ۶ درصد از محصولات کشاورزی کشور را تامین می کند

به گزارش خبرنگار مهر، اسمعیل کریم زاده بعد از ظهر دوشنبه در آیین تودیع و معارفه مدیر جهاد کشاورزی تکاب با بیان اینکه سالانه بیش ازشش میلیون و ۳۰۰ هزار تن انواع محصولات زراعی، باغی، دامی و شیلات در استان تولید می شود افزود: این استان شش درصد از نیاز محصولات کشاورزی کشور را تامین می کند.

وی با بیان اینکه استان در تولید برخی از محصولات از جمله چغندر، سیب و عسل این استان مقام نخست کشور را داراست عنوان کرد: در سال زراعی جاری بیش از ۷۳۰ هزار تن گندم در استان تولید شد که با ۳۰ درصد افزایش تولید نسبت به سال گذشته رکورد بی سابقه ای به شمار می رود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی اضافه کرد: با وجود اینکه آذربایجان غربی ۳.۲ از مساحت کل کشور را به خود اختصاص داده و سهم چهار درصدی از جمعیت کشور را دارد، تولید ۶ درصد از محصولات کشاورزی کشور در این استان رقمی قابل توجه است.

کریم زاده با بیان اینکه این میزان تولید با وجود کمبود میزان سرمایه گذاری در بخش کشاورزی استان محقق شده است، گفت: سهم اعتبارات بخش کشاورزی آذربایجان غربی از اعتبارات تملک دارایی های استان ۷.۷ درصد است و این اعتبارات در سال ۹۲ تنها ۳.۲ درصد بود که در سه سال گذشته افزایش یافته است.

در این مراسم، رضا افشاری نژاد به عنوان مدیر جدید جهاد کشاورزی شهرستان تکاب معرفی و از زحمات و تلاشهای محسن طاهری مدیر سابق این مدیریت با اهدای لوح و هدایایی تجلیل شد.