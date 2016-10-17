تساوی تیم فوتبال جوانان ایران برابر ژاپن/ شرایط صعود پیچیده شد

به گزارش خبرنگار مهر، سی و نهمین دوره رقابت های فوتبال قهرمانی جوانان آسیا که به میزبانی بحرین برگزار می شود عصر امروز دوشنبه با برگزاری دیدار تیم های ژاپن و ایران پیگیری شد که در پایان این دیدار دو تیم به تساوی بدون گل دست پیدا کردند.

تیم جوانان ایران که در نخستین دیدار خود در گروه سوم برابر قطر به تساوی رسیده بود، برای رسیدن به سه امتیاز برابر ژاپن صف آرایی کرد و در نیمه اول با وجود حملاتی که داشت برابر این تیم به تساوی بدون گل دست پیدا کرد.

شاگردان امیرحسین پیروانی در نیمه دوم هم تیم برتر میدان بودند و یک بار هم تیر دروازه حریف را به لرزه درآوردند اما در نهایت نتوانستند به پیروزی برسند و با این تساوی ۲ امتیازی شدند و کارشان برای صعود به مرحله بعد کمی پیچیده شد.

ژاپنی ها که در بازی اول برابر یمن به برتری رسیده بودند با این تساوی ۴ امتیازی شدند و در صدر جدول گروه سوم قرار گرفتند. ایران باید روز پنجشنبه در آخرین دیدار مرحله گروهی به مصاف تیم جوانان یمن برود.