به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فرمانداری زرندیه، محمد کردی در نشست شورای فرهنگ عمومی شهرستان زرندیه با تاکید بر اینکه فرهنگ عمومی مقوله‌ای گسترده و فراگیر است، اظهار داشت: فرهنگ عمومی در واقع مجموعه منسجم و نظام یافته‌ای از اهداف، ارزش‌ها، عقاید، باورها، رسوم و هنجارهای مردم یک جامعه بزرگ یا ملت است.

وی افزود: خروجی جلسات شورای فرهنگ عمومی بایستی طوری باشد که آثار و برکات آن در کاهش آسیب‌های اجتماعی و ترویج سبک زندگی اسلامی و پیشگیری از معضلات در جامعه مشاهده شود.

فرماندار زرندیه با تاکید بر انجام کارهای زیربنایی در سایه سیاست گذاری صحیح در شورای فرهنگ عمومی تصریح کرد: حرکت جمعی متولیان فرهنگی جامعه در تقویت مولفه های فرهنگی به ارتقای فرهنگ عمومی کمک خواهد کرد.

وی از شورای فرهنگ عمومی به عنوان یک مرجع تصمیم‌ساز و قدرتمند در حوزه فرهنگ یاد کرد که شکل‌گیری آن در کشور موجب تقویت شاخصه های فرهنگ عمومی شده و رشد اجتماعی را شتابان کرده است.

کردی با اشاره به ایام محرم و فرهنگ عاشورایی خاطرنشان ساخت: ترویج فرهنگ و مکتب حسینی بایستی با احساس مسئولیت و وظیفه شناسی بیش از پیش در دستور کار تمامی مسئولین به خصوص دستگاه‌های متولی امر فرهنگ باشد.

فرماندار زرندیه بیان کرد: رعایت شئونات اسلامی و پرهیز از خرافات، در مراسم عزاداری و سوگواری سید و سالار شهیدان ضروری است.

حجت الاسلام حسین ابراهیمی، امام جمعه زرندیه نیز در این نشست با تاکید بر اهمیت امر به معروف و نهی از منکر در جامعه، گفت: این فریضه اسلامی باید ابتدا توسط اعضای شورای فرهنگ عمومی اجرایی شود تا در جامعه گسترش یابد.

وی از امر به معروف و نهی از منکر به عنوان یک واجب شرعی و قانونی یاد کرد و افزود: تحقق این فریضه که مهمترین هدف از قیام امام حسین(ع) بعد از نماز است، موجب مصون ماندن جامعه از آسیب‌های اجتماعی خواهد شد.