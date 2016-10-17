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۲۶ مهر ۱۳۹۵، ۱۸:۵۳

فرماندار زرندیه:

مصوبات شورای فرهنگ عمومی باید به کاهش آسیب‌های اجتماعی منتهی شود

مصوبات شورای فرهنگ عمومی باید به کاهش آسیب‌های اجتماعی منتهی شود

اراک- فرماندار زرندیه گفت: ارتقای فرهنگ عمومی مستلزم اقدام زیربنایی و اتخاذ راهبرد صحیح است و زمانی محقق می شود که شاهد کاهش آسیب های اجتماعی و گسترش سبک زندگی اسلامی در جامعه باشیم.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فرمانداری زرندیه، محمد کردی در نشست شورای فرهنگ عمومی شهرستان زرندیه با تاکید بر اینکه فرهنگ عمومی مقوله‌ای گسترده و فراگیر است، اظهار داشت: فرهنگ عمومی در واقع مجموعه منسجم و نظام یافته‌ای از اهداف، ارزش‌ها، عقاید، باورها، رسوم و هنجارهای مردم یک جامعه بزرگ یا ملت است.

وی افزود: خروجی جلسات شورای فرهنگ عمومی بایستی طوری باشد که آثار و برکات آن در کاهش آسیب‌های اجتماعی و ترویج سبک زندگی اسلامی و پیشگیری از معضلات در جامعه مشاهده شود.

فرماندار زرندیه با تاکید بر انجام کارهای زیربنایی در سایه سیاست گذاری صحیح در شورای فرهنگ عمومی تصریح کرد: حرکت جمعی متولیان فرهنگی جامعه در تقویت مولفه های فرهنگی به ارتقای فرهنگ عمومی کمک خواهد کرد.

وی از شورای فرهنگ عمومی به عنوان یک مرجع تصمیم‌ساز و قدرتمند در حوزه فرهنگ یاد کرد که شکل‌گیری آن در کشور موجب تقویت شاخصه های فرهنگ عمومی شده و رشد اجتماعی را شتابان کرده است.

کردی با اشاره به ایام محرم و فرهنگ عاشورایی خاطرنشان ساخت: ترویج فرهنگ و مکتب حسینی بایستی با احساس مسئولیت و وظیفه شناسی بیش از پیش در دستور کار تمامی مسئولین به خصوص دستگاه‌های متولی امر فرهنگ باشد.

فرماندار زرندیه بیان کرد: رعایت شئونات اسلامی و پرهیز از خرافات، در مراسم عزاداری و سوگواری سید و سالار شهیدان ضروری است.

حجت الاسلام حسین ابراهیمی، امام جمعه زرندیه نیز در این نشست با تاکید بر اهمیت امر به معروف و نهی از منکر در جامعه، گفت: این فریضه اسلامی باید ابتدا توسط اعضای شورای فرهنگ عمومی اجرایی شود تا در جامعه گسترش یابد.

وی از امر به معروف و نهی از منکر به عنوان یک واجب شرعی و قانونی یاد کرد و افزود: تحقق این فریضه که مهمترین هدف از قیام امام حسین(ع) بعد از نماز است، موجب مصون ماندن جامعه از آسیب‌های اجتماعی خواهد شد.

کد مطلب 3798433

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