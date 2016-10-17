به گزارش خبرنگار مهر، علی شامل عصر دوشنبه در مراسم افتتاحیه خوابگاه خیریه وهابزاده در اردبیل تصریح کرد: در صورتی که فرهنگ خوابگاه سازی در جامعه ترویج شود بسیاری از مشکلات فعلی دانشجویان رفع خواهد شد.
وی با بیان اینکه تأمین زیرساختهای رفاهی از جمله دغدغههای جدی دانشگاهها است، ادامه داد: ضروری است خیرین در ساخت خوابگاه و فضاهای آموزشی مشارکت داشته باشند.
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان با تأکید به اینکه فعالیت خیریه میتواند بسیاری از مشکلات جامعه را رفع کند، اضافه کرد: تأثیرات امر خیر ماندگار است و به غیر از ثمرات اخروی برای فرد تأثیرات قابلتوجهی در زندگی مادی دارد.
شامل یکی از راههای رسیدن به کمال انسانی را امر خیر دانست و افزود: مشارکت در امور خیر و داوطلبانه سیر و سلوک انسان و لقا الی الله را به دنبال دارد.
وی اقدام دکتر وهابزاده در ساخت خوابگاه دانشجویی را نیازمند الگوسازی دانست و تأکید کرد: چنین مشارکتهای انسان دوستانهای میبایست در جامعه ترویج شود.
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