به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دادگستری کل استان گلستان، محمود اسپانلو اظهار کرد: در این همایش که ۲۹ مهر برگزار میشود، قضات محاکم کیفری استان گرد هم میآیند تا راهکارهای کاهش جمعیت کیفری را بررسی کنند.
وی افزود: نوآوریهای قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری در حوزه کاهش جمعیت کیفری و فردی سازی کیفر در این همایش بررسی خواهد شد تا نگرش تازهای که در قوانین جدید نسبت به مجازات حبس ایجاد شده به قضات کیفری منتقل شود.
معاون برنامه ریزی دادگستری گلستان تصریح کرد: برای بهره گیری بهتر از این همایش، ۶ کارگروه با حضور قضات کیفری با تجربه از یک ماه قبل در استان تشکیل شد و وظیفه ی این کارگروه ها بررسی مقدماتی و آسیب شناسی قوانین و کشف اختلاف رویههایی است که سبب افزایش جمعیت کیفری زندانها میشود.
اسپانلو ادامه داد: نتیجه تحقیقات قضات این کارگروهها و راهکارهایی که به آن دست یافتهاند از سوی مسئولان کارگروه ها در این همایش یک روزه ارائه میشود.
وی یادآور شد: قرارهای منتهی به بازداشت، نهادهای بی اثر کننده تعقیب و حبس، نهادهای بی اثر کننده اجرای مجازات حبس و نحوه استفاده از نهادهای جدید حقوقی کیفری از جمله مواردی بوده که در این کارگروهها بررسی شده است.
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