میزبانی سمنان از ۳۰۰۰ ورزشکار/ نگاه سنتی در ورزش استان حاکم است

به گزارش خبرنگار مهر، فرزاد فتاحی عصر دوشنبه در نشست خبری خود با اصحاب رسانه به مناسبت هفته تربیتبدنی با تأکید بر اینکه دولت اهتمام ویژهای به امر ورزش دارد، تصریح کرد: اعتبارات دولت در این شرایط نامناسب اقتصادی بسیار محدود است که این موضوع توسعه ورزش و پیشرفت پروژههای عمرانی را تحت تأثیر خود قرار داده است.
وی از وجود ۶۳ پروژه ورزشی نیمهتمام در استان سمنان خبر داد و گفت: برای تکمیل این پروژهها یک هزار میلیارد ریال اعتبار نیاز است که با توجه به بودجه محدود این اداره کل، تکمیل پروژهها با ادامه این روند و بدون مشارکت بخش خصوصی بیش از هشت سال زمان خواهد برد.
تکرار قهرمانی نیازمند برنامهریزی و حمایتهای مالی و معنوی
مدیرکل ورزش و جوانان استان سمنان ضمن ابراز اینکه پروژههای بسیار مطلوبی در حوزه ورزش استان کلید خورده که بسیاری از آنها در دولت یازدهم کلنگ زنی شده است، افزود: با توجه به کمبود اعتبارات و زمانبر بودن برخی از پروژهها، اجرایی شدن آنها به طول خواهد انجامید ولی امیدواریم طرحهای تعریفشده بهزودی به مرحله بهرهبرداری برسد.
فتاحی بر ضرورت حمایت واحدهای تولیدی و صنعتی و سرمایهگذاران بخش خصوصی از حوزه ورزش استان تأکید داشت و گفت: اگر گروههایی که از توانایی فنی بالایی برخوردار هستند به سرمایهگذاران معرفی شوند و از حمایت آنان استفاده کنیم، کمک شایانی در رفع مشکلات مالی صورت میپذیرد لذا بیشک تقاضای مالی برای رفع موانع پیش روی هیئتهای ورزشی درشان و مقام مربیان و روسای این هیئتها نیست و شایسته است که واحدهای صنعتی قوی در استان برای حمایت داوطلب شوند.
وی گفت: در سالهای اخیر ورزشکاران سمنانی نشان دادهاند که حتی با حداقل امکانات مالی هم میتوان صاحب مدال شوند اما تکرار قهرمانی قطعاً نیازمند برنامهریزی و حمایتهای مالی و معنوی است.
استان سمنان به لحاظ داشتن ورزشکاران مدالآور در جایگاه بسیار مطلوبی قرار دارد
به گفته مدیرکل ورزش و جوانان استان سمنان بدون شک حضور دستگاههای اجرایی که طبق قانون میتوانند یک درصد اعتبارات خود را در ورزش صرف کنند نقش کلیدی در توسعه ورزش استان در سطح ملی داشته باشد.
فتاحی بابیان اینکه به لحاظ داشتن توانمندی و ظرفیت میزبانی از ورزشکاران در جایگاه مطلوبی قرار داریم، گفت: طی سال گذشته میزبانی سه هزار ورزشکار از سراسر کشور را بر عهده داشتیم.
وی ابراز داشت: استان سمنان به لحاظ داشتن ورزشکاران مدالآور و همچنین اماکن ورزشی مناسب و استقبال عمومی از ورزش در جایگاه بسیار مطلوبی قرار دارد و این نشان میدهد برای رسیدن به ایدئالها باید با برنامهریزی و کمک از مشاوران این حد را به نهایت کمال رسانید.
سرانه فضای ورزش استان سمنان از میانگین کشور بالاتر است
مدیرکل ورزش و جوانان استان سمنان با تأکید بر اینکه ورزش این استان در کشور شناختهشده است، افزود: در اکثر رشتههای ورزشی استعدادهای بسیار خوبی در سطح ملی داریم که این امر مسئولیت وزارت ورزش و جوانان را در این خصوص بیشتر میکند که امیدواریم با همکاری سایر دستگاههای اجرایی بتوانیم در ارتقا ورزش استان بیشازپیش موفق باشیم.
فتاحی به میزان سرانه ورزش در استان سمنان اشارهای داشت و گفت: در حال حاضر سرانه فضای ورزش در استان ۸۱ سانتی مترمربع به ازای هر نفر است که این میزان از میانگین کشوری بالاتر است.
وی تصریح کرد: شهرستان سمنان با ۵۴ سانتیمتر مربع دارای کمترین و آرادان با دو مترمربع بیشترین سرانه ورزش استان سمنان را به خود اختصاص دادهاند.
سمنان میزبانی مسابقات بینالمللی میشود
مدیرکل ورزش و جوانان استان سمنان در ادامه کمبود اعتبارات در بخش ورزش را یادآور شد و تصریح کرد: بااینحال خوشبختانه در کشور به لحاظ میزبانی مسابقات ملی همواره سربلند بیرون آمدهایم و توانستیم توانمندیهای خود را در حد اعلا به نمایش بگذاریم.
فتاحی از میزبانی مسابقات بینالمللی بدمینتون طی زمستان سال جاری خبر داد و ابراز داشت: این استان یکی از محلهای میزبانی مسابقات به فدراسیون جهانی معرفیشده و امیدواریم بتوانیم با استفاده از تمام امکانات و ظرفیتهای موجود رقابتهای خوبی را شاهد باشیم.
وی همچنین بابیان اینکه ششمین دوره جام پارس از ۲۴ فروردینماه سال آینده به مدت پنج روز برگزار خواهد شد که سمنان میزبان گروههای مختلف خارجی خواهد بود، اضافه کرد: این رقابتها در دو بخش ساندا و تالو برگزار میشود.
اهتمام ویژه دولت به حوزه سلامت و ورزش
مدیرکل ورزش و جوانان استان سمنان افزود: دولت در حوزه سلامت و ورزش اهتمام خاصی به این جایگاه دارد چراکه داشتن جامعهای سلامت و برخوردار از توان جسمی بالا میتواند به رشد و تعالی اجتماعی کمک کند و از مصادیق آسیبهای اجتماعی دور شود.
فتاحی همچنین با اشاره به جایگاه ویژه ورزشهای همگانی در استان سمنان، افزود: باوجود تنوع زیاد در این شاخه افراد بیشتری میتوانند در امر ورزش مشارکت کنند لذا مدیران دستگاههای اجرایی میتوانند با همکاری لازم در فراگیر شدن ورزشهای همگانی و داشتن جامعه سالم و پویا با اداره ورزش و جوانان مساعدت کنند.
وی افزود: با توجه به عصر فنّاوری که بهسوی خدمات دنیای مجازی حرکت میکنیم باید جایگاه ورزش و اجرای گروهی ورزشها بیشازپیش موردتوجه واقع شود و امیدواریم بتوانیم با ارتقاء جایگاه استان سمنان بهسوی این آرمان یعنی قطب ورزشی کشور حرکت کنیم.
اجرای ۲۰۰ برنامه ویژه هفته تربیتبدنی در سمنان
مدیرکل ورزش و جوانان استان سمنان شعار سال جاری هفته تربیتبدنی را «سلامت، افتخار و معنویت با ورزش» اعلام کرد و گفت: ۲۰۰ برنامه ویژه در استان سمنان اجرا خواهد شد.
فتاحی، گلباران گلزار شهدا با حضور هیئتهای ورزشی، ورزشکاران، مربیان، داوران مدیران و مسئولان استانی، دیدار با نماینده ولیفقیه، تجلیل از کارکنان اداره ورزش و جوانان را از دیگر برنامههای این هفته ذکر کرد و افزود: دیدار با دو خانواده سرآمدان جوان در حوزه ورزش و دو خانواده پیشکسوت ورزشی، تقدیر از قهرمانان برونمرزی و هیئتها، مسابقات استانی دارت کارکنان اداره ورزش و جوانان و جشنواره بومی محلی کارکنان و ... ازجمله برنامههای شاخص این هفته است.
نظر شما