به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، وزارت دفاع روسیه در بیانیه ای از برقراری آتش بس انسانی در شهر حلب سوریه طی روزهای آینده خبر داد.

بر اساس این گزارش وزارت دفاع روسیه اعلام کرد: روز ۲۰ اکتبر (مصادف با پنج شنبه ۲۹ مهر) در حلب آتش بس انسانی برقرار می شود و گذرگاهی برای خروج عناصر مسلح باز خواهد شد.

این وزارت خانه همچنین تصریح کرد: جنگنده های روسی و سوری در این روز از ساعت ۸ صبح تا ساعت ۴ عصر حملات خود را متوقف می کنند. هدف از این آتش بس همچنین کمک به مریضان و مجروحان در این شهر است.

گفتنی است شهر حلب سوریه محور درگیری های سیاسی و نظامی سوریه و محور مقاومت با کشوهای متخاصم است و نیروهای ارتش سوریه روزانه در این منطقه با عناصر تروریست و مسلح نبرد می کنند تا این شهر را بازپس گیرند.