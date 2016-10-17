ضرورت افزایش آمادگی برای مقابله با تهدیدات نرم دشمن

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی شرکت توزیع برق استان، افشین روشن میلانی در مراسم تجلیل از ایثارگران این شرکت با بیان مطلب فوق افزود: امروز باید مثل گذشته خود را آماده و مهیا برای مقابله با دشمنان قسم خورده ایران و اسلام بکنیم.

وی در ادامه تصریح کرد: دیروز ما با جنگ فیزیکی مواجه بودیم و دشمن به طور آشکار در مقابل ماقرار داشت، اما امروز با جنگ نرم روبه رو هستیم که خیلی مهمتر و حساس تر از گذشته است.

وی تاکید کرد: ما باید با مسلح کردن خود به علم روز، خود را برای مقابله با تهدیدات نرم دشمن آماده کنیم چرا که دشمن با روش های نوین می خواهد ما را از اصول و آرمان های اسلام و انقلاب منحرف نماید و ما باید بسیار هوشیار باشیم.

در ادامه این مراسم سید ابوالفضل ایرانی، رزمنده دوران دفاع مقدس خاطراتی از حماسه ها و رشادت ها سربازان اسلام بیان نمود.

در پایان این جلسه با اهدای لوح تقدیر و هدایا از ۲۸ نفر رزمندگان شرکت توزیع نیروی برق تبریز تجلیل شد.