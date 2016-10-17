به گزارش خبرگزاری مهر، متن کامل پیام علی اصغر فانی به شرح زیر است:

فَبادِروُا بِصِحَّه الاَجسام فی مُدَّه الأَعمار

«در تمام طول زندگی خویش به سلامت جسمی خود مبادرت نمایید »حضرت اباعبدالله الحسین(ع)

فرا رسیدن هفته تربیت بدنی و ورزش کشور را به همه دست اندرکاران گرامی نظام تعلیم و تربیت کشور،دانش آموزان گرانقدر و والدین ارجمند تبریک می گویم .

تربیت بدنی و ورزش به عنوان بخش عملی تعلیم و تربیت در تکوین شخصیت ، اجتماعی سازی ، توانمندی ، سالم سازی جسمی و روحی و شادابی کودکان ، نوجوانان و جوانان نقش تعیین کننده ای دارد.

الهامات برگرفته ازسیاست های کلی نظام ، سند تحول بنیادین ، منویات مقام معظم رهبری(مد ظله العالی) و رهنمودهای ریاست محترم جمهوری مبنی بر لزوم ترویج و ارتقاء فعالیت های ورزشی ، و توجه به واقعیت های سبک زندگی غیرفعال هزارۀ سومی که جامعه را با رواج کم تحرکی ، افزایش چاقی و بیماری های غیرواگیر مانند دیابت و نارسایی های قلبی و عروقی مواجه کرده است ، وزارت آموزش و پرورش را بر آن داشت تا در حوزه تربیت بدنی و ورزش دانش آموزی ، سیاست های مدرسه محوری، دانش آموز مداری، اخلاق گرایی ، مشارکت گستری ، عمومیت بخشی را اتخاذ و عملیاتی کند.

وزارت آموزش و پرورش موفق گردیده است با بازنگری و به روز رسانی برنامه هایی که برگرفته از اسناد بالا دستی و ضرورت های اجتماعی یاد شده است ، پروژه هایی را در حوزه تربیت بدنی و ورزش با هدف تحرک آفرینی ، نشاط افزایی ، سلامت بخشی ، مشارکت جویی تبیین و به مرحله اجراء بگذارد که از آن جمله می توان به کیفیت بخشی درس تربیت بدنی ، افزایش ساعت درس تربیت بدنی در دوره تحصیلی متوسطه دوم ، المپیادهای ورزشی درون مدرسه ای ، ایجاد ردیف اعتباری مستقل تربیت بدنی و سلامت ، کانون های ورزشی درون مدرسه ای ، پویا سازی حیاط مدارس ، ورزش صبحگاهی ، مدرسه قهرمان و ... اشاره نمود . از رهگذر اجرای این طرح ها به طور چشمگیری جمعیت تحت پوشش و میزان زمان مشارکت دانش آموزان در فعالیت های حرکتی افزایش یافت.

به یقین باید از معلمان پرتلاش و محبوب تربیت بدنی به عنوان محور این برنامه های تحولی که روح و جان دانش آموزان را در زنگ ورزش مدارس صیقل می دهند و با آموزش ها و رفتارهای هنرمندانه و ماندگار خود در پرورش نسلی سالم ، فعال ، توانمند و امیدوار نقش آفرینی می نمایند ، خاضعانه تشکر کنم.

از مدیران مدارس ، به عنوان یکی از مهم ترین ارکان نظام آموزش و پرورش که با استقبال و حمایت بی نظیر خود ما را در سازماندهی و اجرای برنامه های مدرسه محور تربیت بدنی و ورزش دانش آموزی ، طرح ملی ورزش همگانی و شکل گیری نهضت داوطلبی در ورزش یاری نمودند ، صمیمانه تشکر می کنم.

اولیاء محترم نیک می دانند که سلامت و موفقیت فرزندان ، بزرگترین آرزوی هر پدر و مادری به شمار می رود و بخش مهمی از شخصیت اجتماعی و سلامت جسمی و روحی آنان در تکاپوهای ورزشی شکل می گیرد . مشارکت فعالانه و همراهی و حمایت اثربخش ایشان در اجرای طرح های تحولی تربیت بدنی و ورزش مدارس را ارج می نهم و از آنان درخواست می نمایم که همگام با تلاش های پرورش دهندۀ تربیت بدنی و ورزش مدارس ، نسبت به توسعه برنامه های ورزشی و ترویج فعالیت های حرکتی کودکان خود در خارج از ساعات مدارس نیز اهتمام ورزند.

همچنین از دانش آموزان عزیز می خواهم که ضمن آشنایی با آموزه ها و سبک زندگی اسلامی-ایرانی در روند رشد خویش، همواره در کنار تحصیل و علم اندوزی به تهذیب اخلاق و توسعه فعالیت های حرکتی و ورزشی بپردازند و سه اصل تحصیل ، تهذیب و ورزش را سرلوحه زندگی خود قرار دهند.