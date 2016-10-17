۴۱۰ روستای آذربایجان غربی از نعمت گاز طبیعی بهره مند شدند

منصور صادقیان در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه از ۴۲ شهر آذربایجان غربی، هشت شهر فاقد گاز بود که امسال دوشهر دیگر به شبکه گازرسانی کشور متصل شده است افزود: عملیات گازرسانی به شش شهر دیگر در دست اجراست.

وی با بیان اینکه در حال حاضر ۹۹ درصد خانوار شهری این استان از نعمت گاز بهره مند هستند اظهارداشت: از ابتدای سال ۹۵ تاکنون ۹۰۶ کیلومتر شبکه گذاری گاز طبیعی در استان اجرا شده است

صادقیان با اعلام اینکه عملیات گازرسانی به ۱۱۴ روستاها و شش شهر این استان با جدیت تمام در حال اجراست ادامه داد: از آغاز اجرای طرح گازرسانی تاکنون ۱۱ هزار و ۴۶۷ کیلومتر شبکه گذاری گاز طبیعی اجرا شده است.

وی با اشاره به اشتراک پذیری صورت گرفته در آذربایجان غربی در هفت ماه گذشته گفت: از ابتدای سال ۹۵ تاکنون ۱۷ هزار و ۸۶۲ اشتراک جدید پذیرش شده است.

صادقیان با بیان اینکه ۷۰ درصد انرژی این استان از گاز طبیعی تامین می شود عنوان کرد: تاکنون در استان بیش از ۷۸ هزار مشترک گاز طبیعی به شبکه گازرسانی کشور متصل شده است.

مدیر عامل شرکت گاز استان آذربایجان غربی گفت: از ابتدای فعالیت دولت تدبیر و امید تاکنون به بیش از ۱۹۰ روستای استان گازرسانی صورت گرفته که نقش تاثیر گذاری در افزایش شاخص های رفاه در این استان داشته است.

وی با اعلام اینکه تاکنون ۵۸ مورد از صنایع و مصارف عمده استان تحت پوشش سیستم مانیتورینگ و پایش آنلاین قرار گرفته اند افزود: از تعداد کل صنایع و مصارف عمده که تحت پوشش سیستم مانیتورینگ قرار گرفتند، ۴۲ ایستگاه CNG ، هفت مورد صنایع سیمان وکارخانه قند، دو نیروگاه و پتروشیمی را شامل می شود.

صادقیان گفت: از مجموع ۱۱۴ ایستگاه CNG موجود در استان آذربایجان غربی، ۷۲ ایستگاه نیز در مراحل مختلف اجرا قرار دارند که درآینده نزدیک به بهره برداری رسیده و تحت سیستم قرائت از راه دور قرار می گیرند.

وی با اشاره به ویژگی های این سیستم گفت: این سیستم به منظور پایش مصارف عمده و CNG ها که قسمت عمده ای از سهم گاز دریافتی استان را تشکیل می دهند ایجاد شده که امکان تشخیص، وجود مغایرتها، خرابی تجهیزات و تاسیسات را به صورت آنلاین فراهم می کند.

مدیر عامل شرکت گاز آذربایجان غربی یادآور شد: پایش مصارف ساعتی کلیه ایستگاهها جهت کنترل حداکثر مصرف ساعتی مورد قرارداد و اجرای ماده ۲۶ قانون رعایت الگوی مصرف انرژی (در حوزه میزان مجاز مصرف) را نیز از دیگر ویژگی های این سیستم است.

صادقیان با اشاره به اینکه این سیستم قابلیت رصد پراکندگی فشار و دمای خطوط تغذیه و توزیع گاز با توجه به پراکندگی ایستگاهها را دارد گفت: کاربرد ویژه این سیستم در مواقع بروز بحران جهت امکان ایجاد محدودیت مصرف با توجه به مصرف آنلاین نمایشی است.