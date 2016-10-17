محمد خاشی شهردار زاهدان شد

عطاءاله شه بخش در مصاحبه با خبرنگار مهر، اظهار داشت: عصر امروز در جلسه صحن علنی شورای شهر زاهدان موضوع انتخاب شهردار زاهدان مطرح شد که مهندس محمد خاشی با ۱۱ رای موافق و ۲ رای سفید از مجموع ۱۳ رای به عنوان شهردار زاهدان انتخاب شد.

وی گفت: محمد خاشی پیش از این به عنوان معاون خدمات شهری شهرداری زاهدان فعالیت داشته و از تجربه و تخصص کافی برخوردار است.

وی با اشاره به بومی بودن شهردار جدید زاهدان افزود : محمد خاشی دارای مدرک کارشناسی ارشد عمران است و سابقه ۱۰ ساله ای در زمینه معاونت خدمات شهری شهرداری زاهدان دارد.

نائب رییس شورای شهر زاهدان تصریح کرد: امیدواریم با کمک و همدلی مردم و مسئولان و با تلاش شهردار جدید زاهدان در مدت زمان باقی مانده از عمر این دوره شورای شهر خدمات خوبی به مردم ارائه شود.