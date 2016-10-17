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۲۶ مهر ۱۳۹۵، ۲۰:۰۲

نایب رییس شورای شهر زاهدان خبر داد

محمد خاشی شهردار زاهدان شد

محمد خاشی شهردار زاهدان شد

زاهدان- نایب رییس شورای اسلامی شهر زاهدان گفت: عصر امروز در جلسه صحن علنی شورای اسلامی شهر زاهدان محمد خاشی با ۱۱ رای از ۱۳ رای به عنوان شهردار زاهدان انتخاب شد.

عطاءاله شه بخش در مصاحبه با خبرنگار مهر، اظهار داشت: عصر امروز در جلسه صحن علنی شورای شهر زاهدان موضوع انتخاب شهردار زاهدان مطرح شد که مهندس محمد خاشی با ۱۱ رای موافق و ۲ رای سفید از مجموع ۱۳ رای به عنوان شهردار زاهدان انتخاب شد.

وی گفت: محمد خاشی پیش از این به عنوان معاون خدمات شهری شهرداری زاهدان فعالیت داشته و از تجربه و تخصص کافی برخوردار است.

وی با اشاره به بومی بودن شهردار جدید زاهدان افزود : محمد خاشی دارای مدرک کارشناسی ارشد عمران است و سابقه ۱۰ ساله ای در زمینه معاونت خدمات شهری شهرداری زاهدان دارد.

نائب رییس شورای شهر زاهدان تصریح کرد: امیدواریم با کمک و همدلی مردم و مسئولان و با تلاش شهردار جدید زاهدان در مدت زمان باقی مانده از عمر این دوره شورای شهر خدمات خوبی به مردم ارائه شود.

کد مطلب 3798451

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