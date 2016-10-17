عملکرد ضعیف در برخی حوزه ها چهره شهرستان فومن را خدشه دار می کند

به گزارش خبرنگار مهر، میرشمس مومنی زاده در نشست با دهیاران که غروب دوشنبه در سالن آیت الله بهجت فرمانداری شهرستان فومن برگزار شد، اظهار کرد: در مرحله ثبت اطلاعات به صورت اینترنتی در سرشماری نفوس و مسکن بخش مرکزی شهرستان فومن عملکرد مطلوب تری از خود به نمایش گذاشته است.

وی با اشاره به اینکه عملکرد همه مسئولان در مرحله اول سرشماری نظارت و ارزیابی شده است، گفت: مطمئنا با مسئولانی که نسبت به اجرای مسئولیت خود در زمینه اجرای سرشماری کوتاهی کرده اند برخورد می شود.

فرماندار فومن با بیان اینکه این شهرستان از سابقه علمی، فرهنگی، تاریخی، انقلابی و مذهبی برخوردار است، افزود: متاسفانه عملکرد ضعیف در برخی از حوزه ها سبب تغییر نگاه مسئولان استانی نسبت به شهرستان شده و چهره فومن را خدشه دار می کند.

وی با اشاره به رتبه غیرقابل قبول شهرستان فومن در سطح استان در زمینه سوادآموزی، خاطرنشان کرد: شهرستان فومن جزء شهرستان هایی است که دارای بیشترین تعداد بی سواد است و این مساله در خورشأن شهرستان نبوده و نیازمند حساسیت ویژه نسبت به این موضوع است.

مومنی زاده بر ایجاد یک تحول جدی در این خصوص در شهرستان فومن تأکید و تصریح کرد: در همین راستا نیازمند همکاری و تعامل همه مسئولان امر به ویژه دهیاران به عنوان بازوان کمکی دولتمردان در سطح روستاها هستیم.

وی به برخی تلاش ها انجام شده برای جبران این عقب ماندگی از سوی اداره آموزش و پرورش و سوادآموزی شهرستان اشاره کرد و یادآورشد: خوشبختانه با تلاش های انجام شده در طی چند ماه گذشته رتبه شهرستان فومن در استان نسبت به گذشته بهبود یافته ولی هنوز اقدامات انجام شده کافی نیست.

فرماندار فومن در ادامه این جلسه با اشاره به موضوع ساماندهی پسماند و اجرای طرح تفکیک زباله از مبدأ، اظهار کرد:به دلیل اینکه فومن به عنوان یک شهرستان تاریخی و گردشگر پذیر در استان و حتی کشور شناخته شده وجود چنین صحنه های نازیبا از زباله و پسماند موجب خدشه دار شدن چهره شهرستان می شود.

به گفته این مسئول دهیاران نقشی تعیین کننده در اجرای مناسب این طرح در سطح روستاها و حاشیه راه های روستایی ایفا می کنند.

وی همچنین با بیان اینکه با شروع فصل سرما احتمال آبگرفتی معابر و سیلابی شدن رودخانه های شهرستان فومن وجود دارد، افزود: دهیاران به عنوان یک مدیر محلی در حوزه فعالیت خود باید از آمادگی کافی برخوردار بوده و بانک اطلاعاتی مناسبی از امکانات و پتانسیل و ظرفیت روستای محل خدمت خود شناسایی و تهیه و در مواقع لزوم بهره برداری کنند.