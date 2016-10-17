به گزارش خبرنگار مهر، حمید لطفاللهیان عصر دوشنبه در نشست هماهنگی با پلیس راهور اردبیل تصریح کرد: شهر اردبیل نیازمند به روز رسانی شبکه حملونقل خود است و لازم است برای تحقق این مهم از تجربه کلانشهرها استفاده کرد.
وی افزود: در راستای اصلاح سیستمهای حملونقل اقداماتی در خصوص اصلاح تقاطعها و نصب چراغها صورت گرفته و در تمامی این موارد اعمال نگاه علمی و کارشناسی مدنظر است.
شهردار اردبیل با تأکید به بروز و ظهور مشکل ترافیک در اردبیل در ادامه افزایش جمعیت و وسعت شهر اضافه کرد: لازم است با توجه به روند تدریجی تبدیلشدن اردبیل به کلانشهر اقداماتی برای بهبود سیستم حملونقل صورت گیرد.
لطفاللهیان بخشی از اقدامات برنامه ریزی شده را تعریض معابر و احداث معابر جدید عنوان و تأکید کرد: تمامی این اقدامات بر اساس طرح جامع ترافیک شهر اردبیل انجام میشود.
وی دیگر اقدام بهبود شبکه حملونقل را ساماندهی اتوبوس و تاکسی دانست و تصریح کرد: در این راستا ساماندهی خطوط تردد اتوبوس و تاکسی و همچنین احداث پایانههای مسافربری مورد تأکید است.
شهردار اردبیل به ضرورت راهاندازی اتوبوسهای تندرو در اردبیل نیز تأکید کرد و گفت: لازم است با همکاری پلیس راهور استان این طرح تا پایان سال جاری عملیاتی شود.
لطفاللهیان به ضرورت ارتقا ایمنی و بهبود ترافیک معابر شهر اردبیل نیز اشاره کرد و خواستار راهاندازی مرکز کنترل ترافیک هوشمند در این شهر شد.
وی با بیان اینکه بر خلاف سایر مراکز استانها اردبیل برخوردار از این مرکز نیست، ادامه داد: انتظار میرود تا پایان سال جاری زیرساختهای لازم راهاندازی مرکز کنترل ترافیک فراهم شود.
شهردار اردبیل همچنین خواستار همکاری پلیس راهور در اصلاح ترافیک شهر شد و گفت: از جمله لازم است اقدامات پیشگیرانه بر اساس طرح جامع ترافیک صورت پذیرد.
به گفته لطفاللهیان بخشی از ترافیک مرکز شهر به دلیل تراکم مطب پزشکان در میدان سرچشمه است که انتظار میرود برای کاهش مجوز اقدام جدی صورت گیرد.
وی لازمه رقابت موفق اردبیل با سایر کلانشهرها را ارتقا ایمنی و بهبود سطح زندگی شهروندی بر اساس استانداردهای روز دانست و افزود: در این راستا مشارکت سایر دستگاهها نیز میتواند سازنده باشد.
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