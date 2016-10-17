به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی گلستان، تقی ریاحی از بیان برخی آمارها مبنی بر قرار داشتن گلستان در صدر استان‌های مستعد بروز بیماری سرطان ابراز نگرانی کرد و گفت: تاکنون هیچ آمار مبنی بر رتبه بندی مناطق مختلف کشور در این مورد منتشر نشده است.

وی افزود: با اجرای برخی برنامه‌های آموزشی و همچنین تقویت ارائه خدمات پزشکی، شیوع سرطان در استان به میزان چشمگیری کاهش یافته، اما همچنان در برخی مناطق از جمله نقاط مرزی، سرطان دستگاه گوارش فوقانی نظیر مری و معده شایع است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی گلستان تصریح کرد: براساس برآوردهای اولیه شیوع سرطان به صورت کلی در استان گلستان به یک سوم سال‌های گذشته کاهش یافته است که تلاش می‌کنیم این آمار با تداوم اجرای سیاست‌های در پیش گرفته، کمتر شود.

وی به افزایش تعداد بیماران سرطانی استان در سال‌های اخیر نیز اشاره کرد و گفت: دلیل اصلی این افزایش، آگاه شدن آن‌ها از بیماری مخفی مانده و همچنین توسعه خدمات تخصصی مرتبط با این بیماری است.

ریاحی اظهار کرد: هنوز به صورت دقیق ارتباط نوع و کیفیت غذا با ابتلا به سرطان مشخص نیست، اما آنچه که باید در دستور کار همه مسئولان و مردم قرار گیرد، تولید محصولات غذایی با کیفیت و عاری از سموم است.

وی گفت: گلستان استانی وابسته به کشاورزی است که تلاش برای تولید محصولات سالم زراعی می‌تواند منجر به پرورش نسل‌هایی سالم، هوشمند و بدون هر گونه بیماری شود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی گلستان بیان کرد: بررسی‌ها نشان می‌دهد هم اینک کیفیت تولیدات کشاورزی و زراعی در مناطق روستایی استان مطلوب نیست و به صورت جدی باید از تولید برخی محصولات اعلام نگرانی کرد.

ریاحی اظهار کرد: تلاش می‌کنیم با ارائه آموزش‌های متوالی و مستمر به روستاییان از طریق بهورزان و پرسنل آموزش دیده، در راستای رسیدن به اهداف مورد نظر و تولید محصولاتی سالم و با کیفیت گام برداریم.

وی افزود: یکی دیگر از نگرانی‌های مرتبط با تغذیه در برخی نقاط استان به خصوص در مناطق مرزی، آلودگی آب شرب است که هنوز اقدام عاجل و با ثبات در این مورد اتخاذ نشده است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی گلستان در ادامه بر لزوم تلاش برای تغییر ذائقه مردم استان در استفاده از مواد غذایی سالم و بهداشتی تاکید کرد و گفت: مصرف انواع لبنیات، حبوبات، گوشت و دیگر مواد غذایی به صورت فله ای و بدون رعایت استانداردهای بهداشتی ممکن است منجر به بروز بیماری‌هایی شود که سرمنشاء آن نامشخص و پیگیری برای رسیدن به سرنخ‌های اولیه آن ناممکن است.