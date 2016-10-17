عطّاری مجاز در گلستان نداریم

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا جوشقانی عصر دوشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه استان گلستان با بیان اینکه هیچ عطاری مجوزداری در استان نداریم، اظهار کرد: ساماندهی عطاری ها را از سال گذشته آغاز و حتی دستورالعمل و شناسه آن را تهیه کردیم و قرار بود تا پایان سال ۹۴ صنف عطاری ها تشکیل شود.

جوشقانی افزود: با این وجود، دستگاه های ذیربط به ویژه سازمان صنعت معدن تجارت گلستان همکاری لازم را نداشت و از بابت ساماندهی عطاری ها بسیار عقب هستیم. عطاری هایی که اکنون فعال هستند با پروانه کار خواروبار فروشی، خرازی یا مشاغل دیگر کار می کنند.

وی با بیان اینکه بیش از ۱۵۰ عطاری در گلستان فعالیت می کنند، خاطرنشان کرد: درست است که در استان عطاری های باسابقه ای وجود دارند اما نیاز است که تمامی آنها سازماندهی شوند و نظارت کاملی بر کار آنها صورت بپذیرد.

وی فروش داروهای گیاهی در عطاری ها را ممنوع عنوان کرد و گفت: چیزی که به نام دارو در عطاری‎ها باشد ممنوع است، عطاری‎ها مجاز به فروش گیاهان دارویی است و نباید داروهای گیاهی و شیمیایی را به فروش برسانند.

معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی گلستان تصریح کرد: کمیته مشترکی با سازمان تعزیرات حکومتی و نیروی انتظامی تشکیل داده ایم و هر هفته به صورت مستمر از عطاری ها بازدید می کنیم.

جوشقانی با بیان اینکه ۱۵۸گیاهان دارویی قاچاق و غیر مجاز در استان گلستان کشف کردیم، افزود: از بازدیدی که از ۳۷ عطاری در استان گلستان داشتیم، ۲۱ مورد داروهای غیر مجاز کشف کردیم.

وی از افزایش کشفیات قاچاق لوازم آرایشی و بهداشتی و خوراکی خبر داد و گفت: در ۶ ماه نخست امسال، ۱۵۳ هزار و ۲۰۷ عدد قاچاق مواد خوردنی و آشامیدنی و ۲۱ هزار و ۵۶۶ عدد قاچاق لوزام آرایشی و بهداشتی کشف شده که نسبت به پارسال افزایش را نشان می دهد.

وی در مورد نظارت بر داروخانه ها نیز گفت: از مجموع ۳۸۶ بازدید از داروخانه ها هیچ مورد تخلفی مشاهده نشد و این به علت تشدید نظارت در سال گذشته بوده که منجر به تعطیلی دائم یک و تعطیلی موقت سه داروخانه شده بود.

معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی گلستان با بیان اینکه تنها یک متخصص طب سنتی در استان داریم، اظهار کرد: هیچ مطبی مجاز به ارائه دارو نیست بلکه باید از طریق شبکه توزیع دارو پخش شود و در غیر این صورت قاچاق محسوب شده و تخلف خواهد بود.