آمار متوفیان عابران پیاده در اردبیل بیش از میانگین کشوری است

به گزارش خبرنگار مهر، رحیم آقامحمدیان عصر دوشنبه در نشست هماهنگی با پلیس راهور اردبیل تصریح کرد: امسال ۶۴ درصد از متوفیان تصادفات درون‌شهری اردبیل شامل عابران پیاده بود و این در حالی است که میانگین کشوری ۲۲ درصد است.

وی افزود: این رقم حتی از میزان متوفیان شهر تهران نیز بیشتر است و لازم است مطالعات جامعی در خصوص آن صورت گیرد.

رئیس پلیس راهور استان با بیان اینکه در هفت‌ماهه سال جاری ۱۷ نفر در تصادفات درون‌شهری اردبیل جان خود را از دست دادند، ادامه داد: این رقم البته به نسبت سال گذشته که شامل ۱۶ نفر است تفاوت چندانی ندارد.

آقامحمدیان به شناسایی مناطق حادثه خیر سطح شهر اردبیل که بیشترین حوادث را تجربه می‌کند اشاره کرد و افزود: از جمله حدفاصل میادین جهاد – مبارزان، مبارزان- مادر و خیابان‌های گلمغان، ارجستان و مناطقی که معبر عریض و محل عبور پیاده دارد جزو مناطق حادثه‌خیز است.

وی تأکید کرد: برای ایمن‌سازی معابر لازم است سیستم‌های هوشمند کنترل سرعت در سطح شهر پیاده شود و در عین حال نسبت به ایمن‌سازی گذرگاه‌های عابر پیاده اقدام کرد.

رئیس پلیس راهور استان همچنین به ضرورت ساماندهی خودروهای حمل‌ونقل عمومی اشاره و تأکید کرد: ساماندهی سواری و مینی‌بوس‌های فاقد مجوز در دستور کار پلیس است.